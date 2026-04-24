RETROSPECTO
Relembre virada épica do Vitória sobre o Athletico em Curitiba
Equipes voltam a se enfrentar no domingo, 26, na Arena da Baixada
Após não duelarem na temporada passada por desencontro de competições, Vitória e Athletico voltam a se enfrentar neste domingo, 26, às 18h30, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena da Baixada. O último encontro entre as equipes, inclusive, deixou boas memórias para o torcedor do Leão.
Em confronto pelo Brasileirão 2024, no mesmo estádio, o Vitória conseguiu grande virada sobre os donos da casa e, naquele momento, mirava voos mais altos depois de passar boa parte da competição brigando para não cair. Julimar abriu o placar para o Furacão, mas Alerrandro e Matheuzinho comandaram a vitória por 2 a 1.
O Athletico acabaria rebaixado naquela edição da Série A, na 17ª posição, enquanto o Vitória terminaria na 12ª colocação e de vaga garantida para a Copa Sul-Americana de 2025.
Retrospecto geral no sul do país
Dos 21 encontros entre os times rubro-negros em Curitiba, o Athletico leva a melhor com 12 vitórias. O Vitória, por outro lado, venceu seis jogos e outros três foram empate. Nos últimos cinco duelos no sul do país, o Leão venceu apenas um e perdeu três.
Por outro lado, a penúltima vez que o Vitória bateu os paranaenses como visitante também foi marcante, na Vila Capanema. A equipe baiana venceu por 5 a 3 em jogo pra lá de maluco, tendo feito os dois gols que fecharam o placar entre 38 e 42 minutos do segundo tempo.
Vitória x Athletico em Curitiba
- Athletico 1x2 Vitória - 32ª rodada do Brasileirão 2024 | 02/11/2024
- Athletico 4x0 Vitória - 16ª rodada do Brasileirão 2018 | 29/07/2018
- Athletico 4x1 Vitória - 10ª rodada do Brasileirão 2017 | 25/06/2017
- Athletico 1x1 Vitória - 15ª rodada do Brasileirão 2016 | 17/07/2016
- Athletico 2x0 Vitória - 21ª rodada do Brasileirão 2014 | 14/09/2014
- Athletico 3x5 Vitória - 24ª rodada do Brasileirão 2013 | 29/09/2013
- Athletico 0x1 Vitória - 12ª rodada do Brasileirão Série B 2012 | 21/07/2012
- Athletico 1x0 Vitória - 26ª rodada do Brasileirão 2010 | 29/09/2010
- Athletico 0x2 Vitória - 1ª rodada do Brasileirão 2009 | 10/05/2009
- Athletico 2x1 Vitória - 35ª rodada do Brasileirão 2008 | 16/11/2008
- Athletico 3x0 Vitória - 2ª fase da Copa do Brasil 2007 | 05/04/2007
- Athletico 1x3 Vitória - 10ª rodada do Brasileirão 2004 | 19/06/2004
- Athletico 1x2 Vitória - 38ª rodada do Brasileirão 2003 | 22/10/2003
- Athletico 3x1 Vitória - 1ª fase do Brasileirão 2000 | 04/11/2000
- Athletico 4x1 Vitória - 1ª fase do Brasileirão 1998 | 07/10/1998
- Athletico 3x0 Vitória - 1ª fase do Brasileirão 1996 | 05/10/1996
- Athletico 3x1 Vitória - 1ª fase do Brasileirão 1991 | 05/04/1991
- Athletico 1x1 Vitória - 1ª fase da Copa do Brasil 1991 | 21/02/1991
- Athletico 3x0 Vitória - Torneio do Rebaixamento do Brasileirão 1989 | 29/10/1989
- Athletico 1x0 Vitória - 2ª fase do Brasileirão 1988 | 24/11/1988
- Athletico 0x0 Vitória - 1ª fase do Brasileirão 1973 | 25/08/1973
