Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

RETROSPECTO

Relembre virada épica do Vitória sobre o Athletico em Curitiba

Equipes voltam a se enfrentar no domingo, 26, na Arena da Baixada

João Grassi
Por
| Atualizada em

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Jogadores do Vitória comemoram vitória sobre o Athletico
Após não duelarem na temporada passada por desencontro de competições, Vitória e Athletico voltam a se enfrentar neste domingo, 26, às 18h30, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena da Baixada. O último encontro entre as equipes, inclusive, deixou boas memórias para o torcedor do Leão.

Em confronto pelo Brasileirão 2024, no mesmo estádio, o Vitória conseguiu grande virada sobre os donos da casa e, naquele momento, mirava voos mais altos depois de passar boa parte da competição brigando para não cair. Julimar abriu o placar para o Furacão, mas Alerrandro e Matheuzinho comandaram a vitória por 2 a 1.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O Athletico acabaria rebaixado naquela edição da Série A, na 17ª posição, enquanto o Vitória terminaria na 12ª colocação e de vaga garantida para a Copa Sul-Americana de 2025.

Retrospecto geral no sul do país

Dos 21 encontros entre os times rubro-negros em Curitiba, o Athletico leva a melhor com 12 vitórias. O Vitória, por outro lado, venceu seis jogos e outros três foram empate. Nos últimos cinco duelos no sul do país, o Leão venceu apenas um e perdeu três.

Por outro lado, a penúltima vez que o Vitória bateu os paranaenses como visitante também foi marcante, na Vila Capanema. A equipe baiana venceu por 5 a 3 em jogo pra lá de maluco, tendo feito os dois gols que fecharam o placar entre 38 e 42 minutos do segundo tempo.

Jogadores do Vitória comemoram quinto gol | Foto: Reprodução | Youtube/Premiere

Vitória x Athletico em Curitiba

  • Athletico 1x2 Vitória - 32ª rodada do Brasileirão 2024 | 02/11/2024
  • Athletico 4x0 Vitória - 16ª rodada do Brasileirão 2018 | 29/07/2018
  • Athletico 4x1 Vitória - 10ª rodada do Brasileirão 2017 | 25/06/2017
  • Athletico 1x1 Vitória - 15ª rodada do Brasileirão 2016 | 17/07/2016
  • Athletico 2x0 Vitória - 21ª rodada do Brasileirão 2014 | 14/09/2014
  • Athletico 3x5 Vitória - 24ª rodada do Brasileirão 2013 | 29/09/2013
  • Athletico 0x1 Vitória - 12ª rodada do Brasileirão Série B 2012 | 21/07/2012
  • Athletico 1x0 Vitória - 26ª rodada do Brasileirão 2010 | 29/09/2010
  • Athletico 0x2 Vitória - 1ª rodada do Brasileirão 2009 | 10/05/2009
  • Athletico 2x1 Vitória - 35ª rodada do Brasileirão 2008 | 16/11/2008
  • Athletico 3x0 Vitória - 2ª fase da Copa do Brasil 2007 | 05/04/2007
  • Athletico 1x3 Vitória - 10ª rodada do Brasileirão 2004 | 19/06/2004
  • Athletico 1x2 Vitória - 38ª rodada do Brasileirão 2003 | 22/10/2003
  • Athletico 3x1 Vitória - 1ª fase do Brasileirão 2000 | 04/11/2000
  • Athletico 4x1 Vitória - 1ª fase do Brasileirão 1998 | 07/10/1998
  • Athletico 3x0 Vitória - 1ª fase do Brasileirão 1996 | 05/10/1996
  • Athletico 3x1 Vitória - 1ª fase do Brasileirão 1991 | 05/04/1991
  • Athletico 1x1 Vitória - 1ª fase da Copa do Brasil 1991 | 21/02/1991
  • Athletico 3x0 Vitória - Torneio do Rebaixamento do Brasileirão 1989 | 29/10/1989
  • Athletico 1x0 Vitória - 2ª fase do Brasileirão 1988 | 24/11/1988
  • Athletico 0x0 Vitória - 1ª fase do Brasileirão 1973 | 25/08/1973

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

esporte clube vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

