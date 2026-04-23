Vitória é goleado em casa pelo RB Bragantino no Brasileirão Sub-20

Leãozinho enfrentou os paulistas nesta quinta-feira, 23, no Barradão

João Grassi
O Esporte Clube Vitória conheceu sua quarta derrota no Campeonato Brasileiro Sub-20 nesta quinta-feira, 23. O Leãozinho foi goleado pelo placar de 5 a 2 diante do Red Bull Bragantino, no Estádio Manoel Barradas, em Salvador.

Para o duelo válido pela 7ª rodada, o técnico Mário Henrique escalou a equipe com Davi Barbosa; Gean, Kauan, Guilherme Inácio e Wanderson; Cauan Farias, Juninho e Alejandro Almaraz; Hiago dos Santos, Luis Aucélio e Kaio Gomes.

Com gols de Cauan Farias e Almaraz, o Rubro-Negro chegou a estar empatando por 2 a 2. No entanto, foi vazado outras três vezes na sequência do confronto e acabou com a derrota em casa.

Classificação e próximo compromisso

Com o revés, o Vitória estaciona nos sete pontos e cai para a 14ª posição na tabela do Brasileirão Sub-20. O Bragantino, por outro lado, sobe para seis e é o 17º colocado.

O Leãozinho volta a jogar no próximo domingo, 26, às 15h, no clássico contra o Bahia. A partida será disputada no CT Evaristo de Macedo, válida pela 8ª rodada do Brasileirão da categoria.

x