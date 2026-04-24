Jogos de Bahia e Vitória registram melhores públicos da Copa do Brasil

Arena Fonte Nova - Foto: Reprodução I Instagram

Os jogos de ida da quinta fase da Copa do Brasil aconteceram no meio desta semana, e muitos torcedores de todo o país acompanharam as partidas. Alguns jogos, no entanto, se destacaram pelo tamanho do público nas arquibancadas - com Bahia e Vitória ocupando o top 3.

Atuando fora de casa, o Vitória participou da partida com o maior público da rodada. O duelo contra o Flamengo, no Maracanã, reuniu 44.292 torcedores no total, sendo 41.185 pagantes, com renda de R$ 3.048.838, a maior entre todos os confrontos da fase.

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Já o Bahia também aparece entre os principais números da rodada, ficando em terceiro lugar no ranking e contando com o próprio público, em casa. Na derrota por 3 a 1 para o Remo, na Arena Fonte Nova, o Tricolor levou 31.147 torcedores ao estádio, com 31.056 pagantes e renda de R$ 759.095.

No caso do Bahia, o apoio massivo aconteceu mesmo em um resultado adverso dentro de casa, perdendo por 3 a 1 e arriscando o futuro da vaga em uma da duas únicas competições do time na temporada, evidenciando a força da torcida tricolor em 2026.

Já o Vitória, mesmo como visitante, esteve inserido no jogo com maior mobilização de torcedores da rodada, reflexo direto do peso do adversário e da força do confronto no Maracanã que terminou em 2 a 1 para os donos da casa.

E os outros jogos?

Além de Bahia e Vitória, outros confrontos também registraram bons públicos, como São Paulo x Juventude, com 33.603 torcedores no Morumbis, e Botafogo x Chapecoense, que levou mais de 26 mil pessoas ao Nilton Santos.

Por outro lado, o contraste ficou evidente em partidas com menor apelo. O empate entre Bragantino e Mirassol, por exemplo, teve apenas 2.175 torcedores, o pior público da rodada, com renda de pouco mais de R$ 52 mil.

Ranking de público

Flamengo 2 x 1 Vitória (Maracanã) – 44.292 São Paulo 1 x 0 Juventude (Morumbis) – 33.603 Bahia 1 x 3 Remo (Fonte Nova) – 31.147 Botafogo 1 x 0 Chapecoense (Nilton Santos) – 26.001 Paysandu 0 x 2 Vasco (Mangueirão) – 25.933 Palmeiras 3 x 0 Jacuipense (Allianz Parque) – 22.562 Grêmio 2 x 0 Confiança (Arena do Grêmio) – 18.350 Athletico-PR 0 x 0 Atlético-GO (Arena da Baixada) – 18.736 Goiás 2 x 2 Cruzeiro (Serra Dourada) – 18.725 Athletic 1 x 2 Internacional (Orlando Scarpelli) – 16.736 Barra-SC 0 x 1 Corinthians (Ressacada) – 14.137 Atlético-MG 2 x 1 Ceará (Arena MRV) – 13.633 Operário-PR 0 x 0 Fluminense (Germano Krüger) – 9.244 Santos 0 x 0 Coritiba (Vila Belmiro) – 7.182 Fortaleza 2 x 1 CRB (Castelão) – 6.962 Bragantino 1 x 1 Mirassol – 2.175

Veja todos os públicos e rendas da rodada

Botafogo 1 x 0 Chapecoense (Nilton Santos)

Público pagante: 21.969

Público total: 26.001

Renda: R$ 812.690

São Paulo 1 x 0 Juventude (Morumbis)

Público total: 33.603

Renda: R$ 1.142.961

Grêmio 2 x 0 Confiança (Arena do Grêmio)

Público pagante: 18.095

Público total: 18.350

Renda: R$ 969.353

Paysandu 0 x 2 Vasco (Mangueirão)

Público pagante: 22.275

Público total: 25.933

Renda: R$ 2.054.749

Barra-SC 0 x 1 Corinthians (Ressacada)

Público total: 14.137

Renda: R$ 2.620.420

Goiás 2 x 2 Cruzeiro (Serra Dourada)

Público pagante: 18.094

Público total: 18.725

Renda: R$ 1.018.793

Bahia 1 x 3 Remo (Arena Fonte Nova)

Público pagante: 31.056

Público total: 31.147

Renda: R$ 759.095

Santos 0 x 0 Coritiba (Vila Belmiro)

Público total: 7.182

Renda: R$ 380.323

Fortaleza 2 x 1 CRB (Castelão)

Público pagante: 6.574

Público total: 6.962

Renda: R$ 71.790

Athletic Club 1 x 2 Internacional (Orlando Scarpelli)

Público pagante: 14.650

Público total: 16.736

Renda: R$ 340.093

Flamengo 2 x 1 Vitória (Maracanã)

Público pagante: 41.185

Público total: 44.292

Renda: R$ 3.048.838

Bragantino 1 x 1 Mirassol (Cícero de Souza Marques)

Público total: 2.175

Renda: R$ 52.265

Atlético-MG 2 x 1 Ceará (Arena MRV)

Público total: 13.633

Renda: R$ 577.188

Palmeiras 3 x 0 Jacuipense (Allianz Parque)

Público total: 22.562

Renda: R$ 1.843.113

Athletico-PR 0 x 0 Atlético-GO (Arena da Baixada)

Público pagante: 18.261

Público total: 18.736

Renda: R$ 560.240

Operário-PR 0 x 0 Fluminense (Germano Krüger)