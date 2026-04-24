RANKING
Jogos de Bahia e Vitória registram melhores públicos da Copa do Brasil
Juntos, Bahia e Vitória jogaram para mais de 75 mil pessoas estádios nesta rodada da Copa do Brasil
Os jogos de ida da quinta fase da Copa do Brasil aconteceram no meio desta semana, e muitos torcedores de todo o país acompanharam as partidas. Alguns jogos, no entanto, se destacaram pelo tamanho do público nas arquibancadas - com Bahia e Vitória ocupando o top 3.
Atuando fora de casa, o Vitória participou da partida com o maior público da rodada. O duelo contra o Flamengo, no Maracanã, reuniu 44.292 torcedores no total, sendo 41.185 pagantes, com renda de R$ 3.048.838, a maior entre todos os confrontos da fase.
Já o Bahia também aparece entre os principais números da rodada, ficando em terceiro lugar no ranking e contando com o próprio público, em casa. Na derrota por 3 a 1 para o Remo, na Arena Fonte Nova, o Tricolor levou 31.147 torcedores ao estádio, com 31.056 pagantes e renda de R$ 759.095.
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No caso do Bahia, o apoio massivo aconteceu mesmo em um resultado adverso dentro de casa, perdendo por 3 a 1 e arriscando o futuro da vaga em uma da duas únicas competições do time na temporada, evidenciando a força da torcida tricolor em 2026.
Já o Vitória, mesmo como visitante, esteve inserido no jogo com maior mobilização de torcedores da rodada, reflexo direto do peso do adversário e da força do confronto no Maracanã que terminou em 2 a 1 para os donos da casa.
E os outros jogos?
Além de Bahia e Vitória, outros confrontos também registraram bons públicos, como São Paulo x Juventude, com 33.603 torcedores no Morumbis, e Botafogo x Chapecoense, que levou mais de 26 mil pessoas ao Nilton Santos.
Por outro lado, o contraste ficou evidente em partidas com menor apelo. O empate entre Bragantino e Mirassol, por exemplo, teve apenas 2.175 torcedores, o pior público da rodada, com renda de pouco mais de R$ 52 mil.
Ranking de público
- Flamengo 2 x 1 Vitória (Maracanã) – 44.292
- São Paulo 1 x 0 Juventude (Morumbis) – 33.603
- Bahia 1 x 3 Remo (Fonte Nova) – 31.147
- Botafogo 1 x 0 Chapecoense (Nilton Santos) – 26.001
- Paysandu 0 x 2 Vasco (Mangueirão) – 25.933
- Palmeiras 3 x 0 Jacuipense (Allianz Parque) – 22.562
- Grêmio 2 x 0 Confiança (Arena do Grêmio) – 18.350
- Athletico-PR 0 x 0 Atlético-GO (Arena da Baixada) – 18.736
- Goiás 2 x 2 Cruzeiro (Serra Dourada) – 18.725
- Athletic 1 x 2 Internacional (Orlando Scarpelli) – 16.736
- Barra-SC 0 x 1 Corinthians (Ressacada) – 14.137
- Atlético-MG 2 x 1 Ceará (Arena MRV) – 13.633
- Operário-PR 0 x 0 Fluminense (Germano Krüger) – 9.244
- Santos 0 x 0 Coritiba (Vila Belmiro) – 7.182
- Fortaleza 2 x 1 CRB (Castelão) – 6.962
- Bragantino 1 x 1 Mirassol – 2.175
Veja todos os públicos e rendas da rodada
Botafogo 1 x 0 Chapecoense (Nilton Santos)
- Público pagante: 21.969
- Público total: 26.001
- Renda: R$ 812.690
São Paulo 1 x 0 Juventude (Morumbis)
- Público total: 33.603
- Renda: R$ 1.142.961
Grêmio 2 x 0 Confiança (Arena do Grêmio)
- Público pagante: 18.095
- Público total: 18.350
- Renda: R$ 969.353
Paysandu 0 x 2 Vasco (Mangueirão)
- Público pagante: 22.275
- Público total: 25.933
- Renda: R$ 2.054.749
Barra-SC 0 x 1 Corinthians (Ressacada)
- Público total: 14.137
- Renda: R$ 2.620.420
Goiás 2 x 2 Cruzeiro (Serra Dourada)
- Público pagante: 18.094
- Público total: 18.725
- Renda: R$ 1.018.793
Bahia 1 x 3 Remo (Arena Fonte Nova)
- Público pagante: 31.056
- Público total: 31.147
- Renda: R$ 759.095
Santos 0 x 0 Coritiba (Vila Belmiro)
- Público total: 7.182
- Renda: R$ 380.323
Fortaleza 2 x 1 CRB (Castelão)
- Público pagante: 6.574
- Público total: 6.962
- Renda: R$ 71.790
Athletic Club 1 x 2 Internacional (Orlando Scarpelli)
- Público pagante: 14.650
- Público total: 16.736
- Renda: R$ 340.093
Flamengo 2 x 1 Vitória (Maracanã)
- Público pagante: 41.185
- Público total: 44.292
- Renda: R$ 3.048.838
Bragantino 1 x 1 Mirassol (Cícero de Souza Marques)
- Público total: 2.175
- Renda: R$ 52.265
Atlético-MG 2 x 1 Ceará (Arena MRV)
- Público total: 13.633
- Renda: R$ 577.188
Palmeiras 3 x 0 Jacuipense (Allianz Parque)
- Público total: 22.562
- Renda: R$ 1.843.113
Athletico-PR 0 x 0 Atlético-GO (Arena da Baixada)
- Público pagante: 18.261
- Público total: 18.736
- Renda: R$ 560.240
Operário-PR 0 x 0 Fluminense (Germano Krüger)
- Público pagante: 8.966
- Público total: 9.244
- Renda: R$ 472.240
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