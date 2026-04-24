Ceni revela “trauma” que tem afetado o desempenho do Bahia; entenda

Queda continental ainda impacta confiança e rendimento do elenco - Foto: ARISSON MARINHO / AFP

Segundo o técnico Rogério Ceni, o Esporte Clube Bahia vive, atualmente, sua fase mais complicada desde a luta contra o rebaixamento em 2023. A derrota vexatória para o Remo, na última quarta-feira, 22, pela 5ª fase da Copa do Brasil, evidenciou esse momento delicado.

Após o revés por 3 a 1, na Arena Fonte Nova, que terminou sob protestos e muitas vaias da torcida tricolor, o comandante afirmou que a eliminação precoce na Libertadores ainda reverbera negativamente no elenco e tem impactado diretamente o desempenho da equipe.

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De acordo com Ceni, a dificuldade do Bahia em marcar gols e “matar” os jogos está ligada à queda para o O’Higgins, do Chile, na pré-Libertadores. Na ocasião, o Tricolor de Aço foi eliminado nos pênaltis após desperdiçar diversas oportunidades de definir a partida no tempo normal.

Rogério Ceni durante coletiva após derrota para o Remo | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O treinador reforçou que, em outros momentos, o Bahia conseguiria construir placares mais elásticos jogando diante de sua torcida, mas que a confiança de alguns atletas ainda não foi totalmente restabelecida após o revés continental, refletindo diretamente nas atuações recentes.

Em outros momentos fazíamos três, quatro gols em casa. Muito do momento que vivemos, alguns ainda sentem a eliminação na Libertadores Rogério Ceni - técnico do Bahia

Ceni também destacou o trabalho realizado nos treinamentos, mas ressaltou o peso do fator emocional nas partidas:

“Tento desenvolver com os centroavantes, os pontas, trabalhar finalizações. No momento do jogo, é muito pessoal, são escolhas. No treino, as coisas são mais fáceis; no jogo, dependem do estado de espírito, da confiança. Estamos tendo mais dificuldade para fazer gols [...] Um ataque com 15 gols no Brasileiro é pouco”, completou.

Jogo da volta

Apesar do cenário adverso, a comissão técnica terá quase três semanas de preparação para tentar evitar uma nova eliminação vexatória, desta vez na Copa do Brasil — o que representaria prejuízos esportivos e financeiros ao clube.

O duelo de volta será disputado no dia 13 de maio (quarta-feira), às 21h30, no Mangueirão, em Belém (PA). Para garantir a classificação direta, o Bahia precisa vencer por três ou mais gols de diferença. Em caso de triunfo por dois gols, a decisão irá para os pênaltis. Já uma vitória por um gol, empate ou nova derrota elimina o Esquadrão.

Protesto na reapresentação

A principal torcida organizada do Bahia, a Bamor, marcou presença no Centro de Treinamento Evaristo de Macedo na quinta-feira, 23, um dia após a derrota para o Remo.

Os torcedores compareceram à Cidade Tricolor para cobrar dirigentes e jogadores. Segundo apuração do Portal A TARDE, membros da diretoria e alguns atletas estiveram presentes e responderam aos questionamentos feitos pelos integrantes da organizada.