Bahia x Remo: derrota liga alerta para milhões perdidos em premiações

Derrota para o Remo ameaça premiações do Bahia em 2026 - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A derrota do Esporte Clube Bahia para o Remo pode não se limitar apenas à galeria de vexames recentes, como também ter impacto direto na receita do clube em 2026. Isso porque uma possível eliminação precoce na Copa do Brasil pode custar milhões aos cofres do Esquadrão, refletindo no valor arrecadado em premiações nesta temporada.

Devido à participação na 5ª fase da Copa do Brasil, o Bahia já arrecadou cerca de R$ 2 milhões e, em caso de classificação às oitavas de final, somaria mais R$ 3 milhões, alcançando aproximadamente R$ 5 milhões em premiações no torneio.

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No entanto, em razão do revés, o Tricolor de Aço pode encerrar sua participação na principal competição mata-mata do futebol brasileiro com apenas os R$ 2 milhões já assegurados.

Para efeito de comparação, em 2025, o Bahia arrecadou cerca de R$ 10.6 milhões em premiações na Copa do Brasil após chegar às quartas de final, quando foi eliminado para o Fluminense.

Queda precoce na Libertadores

O cenário se agrava ao considerar que o valor arrecadado em 2026 já foi impactado pela queda precoce na pré-Libertadores, que também impediu a disputa da Copa Sul-Americana, além da ausência na Copa do Nordeste.

Na temporada passada, somando premiações de competições internacionais (Libertadores e Sul-Americana), Copa do Brasil e Copa do Nordeste, o Bahia arrecadou R$ 47,1 milhões.

Já em 2026, até o momento, o montante obtido — considerando a 2ª fase preliminar da Libertadores e a 5ª fase da Copa do Brasil — é de aproximadamente R$ 4,5 milhões, o que representa cerca de 9,5% do total arrecadado no ano anterior.

Para evitar um impacto ainda maior nas finanças, o Bahia precisa reverter o placar agregado contra o Remo e evitar mais uma eliminação precoce na temporada, o que ampliaria o prejuízo no balanço do clube.

O duelo de volta acontece no dia 13 de maio, às 21h30, no Mangueirão, em Belém (PA).

O Esquadrão precisa vencer por três gols de diferença para avançar diretamente às oitavas de final. Em caso de triunfo por dois gols, a decisão será nos pênaltis. Já uma vitória por apenas um gol, empate ou nova derrota elimina o Tricolor de Aço da competição.

Balanço financeiro 2025

O Esporte Clube Bahia SAF divulgou na sexta-feira, 18, o seu balanço financeiro de 2025 e apresentou dados em comparação com o exercício anterior, em 2024.

O clube apresentou recorde de receitas da sua história e uma diminuição no déficit, mas seguiu com prejuízo no terceiro ano de gestão do City Football Group.

Em 2025, o Bahia assegurou uma receita líquida de R$ 367,5 milhões, um avanço de 54,67% frente ao arrecadado em 2024, no valor de R$ 237,6 milhões. O crescimento nominal da receita foi de R$ 129,9 milhões.

