Neymar está fora do jogo contra o Bahia no Campeonato Brasileiro

Neymar fora! Bahia ganha “alívio” contra o Santos - Foto: Raul Baretta/ Santos FC

Sem tempo para lamentações após a derrota para o Remo, o Esporte Clube Bahia, conforme afirmou o técnico Rogério Ceni, vai tentar “estancar a sangria” diante do Santos neste sábado, 25, às 18h30, na Arena Fonte Nova. Para o confronto, o Tricolor não precisará se preocupar com a presença do camisa 10 santista, Neymar.

O atacante não enfrentará o Bahia no duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A confirmação da ausência do craque foi feita pelo treinador Cuca nesta quarta-feira, 22, durante coletiva após o empate com o Coritiba, pela Copa do Brasil. Segundo ele, o jogador não teria tempo adequado de descanso para a partida.

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Ele (Neymar) não vai jogar Cuca - técnico do Santos

De acordo com Cuca, o desfalque ocorre conforme o planejamento da comissão técnica, já que o atleta vem de quatro partidas consecutivas e será preservado para estar em melhores condições no confronto contra o San Lorenzo, da Argentina, pela Copa Sul-Americana, na próxima terça-feira, 28, considerado de “caráter decisivo”, como destacou o treinador.

Além de Neymar, o Santos também não contará com Gabigol para o duelo. O atacante recebeu o terceiro cartão amarelo na rodada passada e cumprirá suspensão automática.

Diante desse cenário, com o adversário desfalcado e a necessidade de dar uma resposta imediata ao torcedor, Rogério Ceni reforçou a importância de um resultado positivo. Segundo o treinador, o Bahia precisa “arrancar o triunfo de qualquer maneira” diante do Peixe: “Nós temos que tentar estancar a sangria no sábado. Esse é o ponto principal”.