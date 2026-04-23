Bahia envia joias da base para intercâmbio no Manchester City

Ruan Victor, zagueiro da base do Bahia, embarcou para intercâmbio no Manchester City - Foto: Divulgação | ECBahia

Dois jovens talentos revelados nas divisões de base do Bahia embarcam para a Inglaterra nos próximos dias. O lateral-direito Jonathan Marinho, de 16 anos, e o zagueiro Ruan Victor, de 17, participarão de um intercâmbio de dez dias no elenco sub-18 do Manchester City, onde passarão por um período de observação e treinamentos.

A iniciativa faz parte das oportunidades oferecidas pelo Esquadrão a atletas promissores desde a chegada ao Grupo City. Nos últimos anos, outros nomes da base também viveram a experiência no futebol inglês, como o atacante Roger Gabriel, em 2023, além de Ruan Pablo e do volante Sidney, que treinaram no clube europeu em 2024.

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Entre os escolhidos desta vez está Jonathan Marinho, que ganhou destaque recentemente ao se tornar o primeiro jogador do Bahia chamado para a Seleção Brasileira de base em 2026. No início do ano, o lateral integrou atividades da equipe sub-16 do Brasil e, em abril, foi titular na campanha vencedora do Torneio de Montaigu.

Já Ruan Victor ainda não vestiu a camisa da seleção nas categorias inferiores, mas chama atenção pela capacidade de atuar em mais de uma função defensiva. Além de zagueiro, também pode jogar pela lateral esquerda. Atualmente, o atleta integra o elenco sub-20 do Tricolor e pertence à mesma geração de promessas como Ruan Pablo e Dell.

Histórico de experiências

Roger Gabriel em campo pelo Bahia | Foto: Divulgação | ECBahia

Não é a primeira vez que um jogador passa por uma experiência com Manchester City. Em agosto de 2023, no primeiro ano de SAF com o Grupo City, o meia Roger Gabriel, que era considerado a maior promessa da base do Tricolor, passou por um período de treinos no time sub-19 do clube inglês.

Em 2024 foi a vez de Ruan Pablo e Sidney embarcaram para Europa para um intercâmbio. Enquanto o atacante seguiu a tradição e treinou com o time sub-19 do Manchester City, Sidney passou um tempo com o time sub-21 do Lommel SK, da Bélgica.

