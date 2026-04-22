COPA DO BRASIL
Remo nada de braçada e naufraga o Bahia em noite chuvosa na Fonte Nova
Tricolor é derrotado por 3 a 1 na Fonte Nova e terá que reagir fora
Complicou! O Esporte Clube Bahia recebeu o Remo nesta quarta-feira, 22, pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil de 2026, e foi derrotado por 3 a 1, em plena Arena Fonte Nova, sob vaias da torcida tricolor e gritos de “olé” a favor da equipe paraense.
Com o resultado, o Esquadrão precisará vencer o duelo da volta por pelo menos três gols de diferença caso queira avançar diretamente às oitavas de final — um triunfo por dois gols leva a decisão para os pênaltis, enquanto empate ou nova derrota elimina o Tricolor de Aço da competição.
O jogo
Sob muita chuva na Arena Fonte Nova, quem abriu o placar do duelo foi o Remo, apesar da superioridade do Bahia no início do confronto. O autor do gol foi o zagueiro Tchamba, por volta dos 17 minutos do primeiro tempo, em um lance que chegou a ser anulado pelo árbitro de campo, mas que, após recomendação do VAR e revisão, acabou sendo validado.
No entanto, a vantagem do Remo durou pouco, já que o Bahia empatou a partida logo na sequência. Apenas cinco minutos depois, aos 23 da etapa inicial, após cobrança de escanteio, Willian José subiu livre dentro da área adversária e balançou as redes para o Esquadrão.
Já na segunda etapa, após uma falha do goleiro Léo Vieira, a equipe paraense teve um pênalti assinalado a seu favor. O atacante Yago Pikachu foi para a cobrança e não desperdiçou: bateu forte no meio do gol e recolocou o Remo em vantagem sobre o Bahia.
Nos acréscimos da etapa final, ainda deu tempo para mais um gol do Remo. Após contra-ataque fulminante, o atacante Alef Manga marcou o 3º gol da equipe paraense para garantir a resultado na partida de ida da Copa do Brasil.
Jogo da volta
O duelo que vai definir quem avança às oitavas de final da Copa do Brasil de 2026 acontece no dia 13 de maio, às 21h30, no Estádio Mangueirão, em Belém (PA), quando o Bahia visita o Remo em busca da classificação.
Leia Também:
Próximo jogo
O Bahia volta a campo já neste sábado, 25, novamente na Arena Fonte Nova, às 18h30. Desta vez, a equipe entra em campo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Santos.
Ficha técnica
Bahia x Remo
- Competição: 5ª fase da Copa do Brasil
- Data: 22/04, às 19h
- Local: Arena Fonte Nova
Escalações
- Bahia: Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Kike Olivera, Willian José e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.
- Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Ricardo, Patrick e Zé Welison; Yago Pikachu, Jajá e G. Taliari. Técnico: Léo Condé.
Arbitragem
- Árbitro principal: Alex Gomes Stefano
- Assistente 1: Bruno Boschilia
- Assistente 2: Daniel de Oliveira Alves Pereira
- Quarto árbitro: Wagner Francisco Silva Souza
- VAR: Emerson de Almeida Ferreira
