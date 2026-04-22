Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

COPA DO BRASIL

Remo nada de braçada e naufraga o Bahia em noite chuvosa na Fonte Nova

Tricolor é derrotado por 3 a 1 na Fonte Nova e terá que reagir fora

Téo Mazzoni
Por
| Atualizada em

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Complicou! O Esporte Clube Bahia recebeu o Remo nesta quarta-feira, 22, pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil de 2026, e foi derrotado por 3 a 1, em plena Arena Fonte Nova, sob vaias da torcida tricolor e gritos de “olé” a favor da equipe paraense.

Com o resultado, o Esquadrão precisará vencer o duelo da volta por pelo menos três gols de diferença caso queira avançar diretamente às oitavas de finalum triunfo por dois gols leva a decisão para os pênaltis, enquanto empate ou nova derrota elimina o Tricolor de Aço da competição.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O jogo

Sob muita chuva na Arena Fonte Nova, quem abriu o placar do duelo foi o Remo, apesar da superioridade do Bahia no início do confronto. O autor do gol foi o zagueiro Tchamba, por volta dos 17 minutos do primeiro tempo, em um lance que chegou a ser anulado pelo árbitro de campo, mas que, após recomendação do VAR e revisão, acabou sendo validado.

No entanto, a vantagem do Remo durou pouco, já que o Bahia empatou a partida logo na sequência. Apenas cinco minutos depois, aos 23 da etapa inicial, após cobrança de escanteio, Willian José subiu livre dentro da área adversária e balançou as redes para o Esquadrão.

Já na segunda etapa, após uma falha do goleiro Léo Vieira, a equipe paraense teve um pênalti assinalado a seu favor. O atacante Yago Pikachu foi para a cobrança e não desperdiçou: bateu forte no meio do gol e recolocou o Remo em vantagem sobre o Bahia.

Nos acréscimos da etapa final, ainda deu tempo para mais um gol do Remo. Após contra-ataque fulminante, o atacante Alef Manga marcou o 3º gol da equipe paraense para garantir a resultado na partida de ida da Copa do Brasil.

Jogo da volta

O duelo que vai definir quem avança às oitavas de final da Copa do Brasil de 2026 acontece no dia 13 de maio, às 21h30, no Estádio Mangueirão, em Belém (PA), quando o Bahia visita o Remo em busca da classificação.

Próximo jogo

O Bahia volta a campo já neste sábado, 25, novamente na Arena Fonte Nova, às 18h30. Desta vez, a equipe entra em campo pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Santos.

Ficha técnica

Bahia x Remo

  • Competição: 5ª fase da Copa do Brasil
  • Data: 22/04, às 19h
  • Local: Arena Fonte Nova

Escalações

  • Bahia: Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Kike Olivera, Willian José e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.
  • Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Ricardo, Patrick e Zé Welison; Yago Pikachu, Jajá e G. Taliari. Técnico: Léo Condé.

Arbitragem

  • Árbitro principal: Alex Gomes Stefano
  • Assistente 1: Bruno Boschilia
  • Assistente 2: Daniel de Oliveira Alves Pereira
  • Quarto árbitro: Wagner Francisco Silva Souza
  • VAR: Emerson de Almeida Ferreira

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

copa do brasil EC Bahia Esporte Clube Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bahia vacila em casa, perde para o Remo e se complica
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

Bahia vacila em casa, perde para o Remo e se complica
Play

Bahia x Athletico: veja a revisão do VAR em pênalti polêmico anulado

Bahia vacila em casa, perde para o Remo e se complica
Play

Luxemburgo recebe alta após internação em UTI e posta vídeo; assista

Bahia vacila em casa, perde para o Remo e se complica
Play

Ex-Vitória, Mateus Gonçalves lança curso após sair da prisão: 'Superação'

