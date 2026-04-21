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NOVO UNIFORME! NOVO UNIFORME

Bahia lança novo uniforme tricolor para a temporada de 2026

Nova camisa pode estrear contra o Remo, na Copa do Brasil

Valdomiro Neto
Por

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Nova camisa tricolor do Bahia
Nova camisa tricolor do Bahia -

O Esporte Clube Bahia utilizou as suas redes sociais nesta terça-feira, 21, para anunciar o seu mais novo uniforme para a temporada de 2026.

Diferente da antecessora, que apresentava listras mais grossas, a nova peça conta com linhas horizontais mais finas e a cor branca volta a fazer parte do uniforme. A presença de um tom adicional de azul mais claro também é novidade.

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Veja:

Imagem ilustrativa da imagem Bahia lança novo uniforme tricolor para a temporada de 2026
| Foto: Divulgação/ ECBAHIA

Vazamento anterior

Chegou a ser vazadas imagens do novo uniforme do Bahia pelo site da empresa Centauro, no início do mês de abril, onde a versão feminina do novo uniforme já apareceu disponível para a venda.

Já o uniforme masculino vazou em um vídeo publicado pelo canal Olden Sports, do YouTube.

Leia Também:

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Próximo compromisso do Bahia

O Bahia entra em campo contra o Remo, nesta quarta-feira, 22, o jogo é válido pela partida de ida da 5ª fase da Copa do Brasil. A partida acontecerá na Arena Fonte Nova, às 19h.

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Tags:

Esporte Clube Bahia futebol brasileiro

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