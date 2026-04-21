NOVO UNIFORME! NOVO UNIFORME
Bahia lança novo uniforme tricolor para a temporada de 2026
Nova camisa pode estrear contra o Remo, na Copa do Brasil
O Esporte Clube Bahia utilizou as suas redes sociais nesta terça-feira, 21, para anunciar o seu mais novo uniforme para a temporada de 2026.
Diferente da antecessora, que apresentava listras mais grossas, a nova peça conta com linhas horizontais mais finas e a cor branca volta a fazer parte do uniforme. A presença de um tom adicional de azul mais claro também é novidade.
Veja:
Vazamento anterior
Chegou a ser vazadas imagens do novo uniforme do Bahia pelo site da empresa Centauro, no início do mês de abril, onde a versão feminina do novo uniforme já apareceu disponível para a venda.
Já o uniforme masculino vazou em um vídeo publicado pelo canal Olden Sports, do YouTube.
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Próximo compromisso do Bahia
O Bahia entra em campo contra o Remo, nesta quarta-feira, 22, o jogo é válido pela partida de ida da 5ª fase da Copa do Brasil. A partida acontecerá na Arena Fonte Nova, às 19h.
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