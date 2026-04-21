Bahia x Remo: onde assistir, escalações e tudo sobre o jogo

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Remo x Bahia pelo Campeonato Brasileiro - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia recebe o Remo na Arena Fonte Nova, nesta quarta-feira, 22, às 19h, pela Copa do Brasil. O confronto é válido pelo jogo de ida da 5ª fase da competição.

O Bahia vem de derrota para o Flamengo, pelo placar de 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, no último domingo 19. O time atualmente se encontra na 5ª colocação do certame nacional.

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O Remo foi derrotado pelo Bragantino, pelo placar de 4 a 2, no último domingo, 19, também pelo Campeonato Brasileiro. O time de Belém ocupa a 19ª colocação do Nacional.

Bahia x Remo será o reencontro das equipes após duelo pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Leão do Norte bateu o Tricolor de Aço por 4 a 1, em partida disputada no Mangueirão.



Onde assistir

SporTV (TV fechada)

Premiere (pay-per-view)

Prováveis escalações

Bahia: Léo Vieira; Acevedo, Ramos Mingo, David Duarte e Luciano Juba; Jean Lucas, Caio Alexandre e Everton Ribeiro; Erick Pulga, Kike Olivera e William José. Técnico: Rogério Ceni

Remo: Marcelo Rangel, M.Alexandre, Marllon, Tchamba e Mayk; Patrick e Zé Welisson; Jaderson, Marcelinho e Jajá; Gabriel Taliari. Técnico: Léo Condé.

Desfalques

Bahia

Ronaldo

Ruan Pablo

Remo