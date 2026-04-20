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COPA DO BRASIL

Condé promete Remo com força total contra Bahia: "o que tem de melhor"

Time foi derrotado por 4 a 2 pelo Bragantino, fora de casa, pelo Brasileirão, no último domingo, 19

Marina Branco
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Léo Condé, técnico do Remo
Léo Condé, técnico do Remo -

O Bahia começa seu caminho na Copa do Brasil contra um Remo pressionado. Após mais uma derrota na Série A, o técnico Léo Condé, ex-Vitória, garantiu que o time irá com o que tem de melhor para o duelo eliminatório desta quarta-feira, 22, na Arena Fonte Nova, pela quinta rodada da competição.

No domingo, 19, o Remo foi derrotado por 4 a 2 pelo Bragantino, fora de casa, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado manteve a equipe na zona de rebaixamento e ampliou a pressão sobre o elenco.

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Após a partida, Condé apontou falhas defensivas e, principalmente, o impacto emocional sofrido pelo time ao longo do jogo.

"Naquele momento que sofremos o terceiro gol, realmente entra um pouco do aspecto psicológico. O momento nosso na competição também, que é um momento desfavorável", analisou.

"A gente está lutando desde o início para tentar sair ou ficar próximo de sair da posição que nos encontramos. Eu acho que desestabilizou um pouco a equipe e acabou. Não é para acontecer, mas acontece, não é só com o Remo, acontece com várias equipes. Acabou que sofremos o quarto gol", completou.

A derrota não foi ruim apenas pelo resultado em si, mas também pelo impacto na classificação. Com a vitória do Mirassol e do Cruzeiro na rodada, o Remo caiu mais uma posição e viu a distância para sair da zona de rebaixamento aumentar de três para cinco pontos.

Bahia no radar

Sem chances de classificação na Copa Norte, o Remo passa a dividir atenções entre as duas principais competições nacionais e, para o técnico, não há margem para poupar contra o Bahia.

"São as duas principais competições do futebol brasileiro (Brasileirão e Copa do Brasil). Temos que trabalhar nas duas frentes, não resta dúvida", garantiu.

"Nós vamos com o que a gente tem de melhor em todos os jogos, tanto de Copa do Brasil, os dois jogos com o Bahia, o de volta, e esses seis jogos restantes do Campeonato Brasileiro", afirmou.

"Precisamos muito fazer o dever de casa. Nos últimos dois jogos, vencemos o Bahia, empatamos com o Vasco, mas precisamos vencer o máximo de jogos possíveis dentro de casa", finalizou.

Expectativas para a Copa do Brasil

Condé também projetou o confronto contra o Bahia e fez questão de destacar que o cenário será diferente do último encontro entre as equipes, quando o Remo goleou por 4 a 1, na única vitória do treinador no Brasileirão até aqui.

Para ele, o mata-mata muda completamente o contexto. "É um jogo diferente, é um jogo muito estratégico, eliminatório, de 180 minutos, digamos assim. Vamos ter o primeiro tempo, os primeiros 90 minutos dentro do campo deles, onde eles são muito fortes, estão acostumados a jogar", explicou.

"Sabemos que é um adversário muito bem treinado pelo Rogério, tanto no aspecto coletivo, com bons jogadores também, por todo o investimento que é feito pelo Grupo City", detalhou.

Mesmo reconhecendo a força do Tricolor, o treinador acredita em um confronto equilibrado e mira sair vivo para o jogo de volta, no Mangueirão. "Esperamos medir forças e equilibrar com eles na quarta-feira, até porque pretendemos chegar vivo no segundo jogo", finalizou.

Bahia e Remo se enfrentam nesta quarta-feira, 22, às 19h, na Arena Fonte Nova, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

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