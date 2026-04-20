Técnico do Flamengo revela estratégia que utilizou para anular o Bahia

Leonardo Jardim, técnico do Flamengo - Foto: Gilvan de Sousa | Flamengo

A estratégia que o time do Flamengo utilizou para vencer o Bahia no Maracanã foi revelada pelo próprio técnico Leonardo Jardim, do Rubro-Negro. O comandante explicou a tendência do Tricolor em "jogar mais por dentro", e, como reação, tentou obrigar os jogadores do time visitante a "ir para o corredor" do campo através do posicionamento dos seus atletas.

Em entrevista coletiva após o duelo neste domingo, 19, que terminou em 2 a 0 para o clube carioca, o treinador revelou que escolheu adotar a estratégia de utilizar a faixa central de jogo durante as fases ofensivas e defensivas.

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"Conhecemos bem o Bahia. Ano passado tive a felicidade de jogar duas vezes com o Bahia, com o mesmo treinador. É uma equipe que gosta de ter a bola e quem gostar de ter a bola temos que pressionar para causar dificuldade. Foi o que fizemos em termos defensivo. Sabemos que o Bahia gosta de jogar por dentro e nós também colocamos os jogadores mais por dentro", disse Leonardo Jardim.

"No ataque, falei para os jogadores para procurarmos o jogo de transição e o jogo pelas laterais porque o Bahia se fecha por dentro e a gente tem que obrigá-los a ir para o corredor, jogar entre linhas e no espaço. No jogo entre linhas às vezes não tomamos a melhor decisão", completou o treinador.

"Teve personalidade"

O Flamengo abriu o placar logo aos 17 minutos do primeiro tempo com Arrascaeta, criou oportunidades para ampliar e também teve mérito para conter as chances do Bahia, para Lucas Paquetá matar o jogo na reta final.

"Mas preciso parabenizar os jogadores pela perseverança por manter o jogo aceso. Uma coisa importante que eu disse aos jogadores no fim: muitas equipes criam duas, três e não conseguem fazer o segundo. E a outra equipe faz um arremate e consegue empatar o jogo. A gente teve personalidade, conseguiu duas, três, quatro e cinco até matar o jogo. Depois de matar o jogo, gerimos mais a bola e baixamos a linha", concluiu.

Com o resultado, o Bahia estacionou na quinta colocação no Brasileirão, e viu o Flamengo se consolidar na vice-liderança. As equipes voltam a campo pela 5ª fase da Copa do Brasil, quando o Tricolor encara o Remo, e o clube carioca recebe o Vitória.