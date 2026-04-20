POLÊMICA NO BRASILEIRÃO
Rogério Ceni pode ser punido por suposta comunicação com auxiliar? Saiba resposta
Especialista analisa regras da CBF para possível punição de Rogério Ceni
Rogério Ceni estava suspenso por conta do terceiro cartão amarelo, e acompanhou o duelo entre Flamengo e Esporte Clube Bahia, pelo camarote do Maracanã, neste domingo, 19. O auxiliar Charles Hembert, que comandou o Tricolor, usou um fone de ouvido durante a partida, levantando suspeitas de uma comunicação indevida.
O que aconteceu?
No jogo entre Flamengo x Bahia no Maracanã, a transmissão da TV registrou em imagens o técnico Rogério Ceni dentro do camarote usando fones de ouvido durante a partida, assim como o auxiliar Charles Hembert, que estava à beira do campo.
No entanto, conforme apuração de A TARDE, Charles Hembert estava em contato com a equipe de análise do Bahia, e não com Rogério Ceni durante o jogo. Além disso, o contato de um dos auxiliares do clube com o departamento de análise acontece em todos os jogos do Tricolor.
Ao portal A TARDE. o advogado Caio Baraúna, especializado em Direito do Futebol, apontou possíveis punições para os envolvidos na polêmica. O especialista reforçou o poder da regra na CBF, citando a impossibilidade do treinador manter qualquer contato com o time dentro de campo, e que pode acarretar em um aumento da suspensão para o técnico.
"Atualmente a CBF permite que o treinador, mesmo suspenso, possa assistir o jogo em uma tribuna, em um camarote, em algum local distante, fora do gramado. O treinador também fica proibido de adentrar as instalações, de vestiário, de ter qualquer tipo de conversa com o jogador ou o auxiliar que estiver cobrindo ele durante a suspensão nos jogos que ele estiver suspenso", iniciou Baraúna.
O especialista, no entanto, alertou par os riscos. "O descumprimento pode acarretar em um aumento da suspensão e uma atribuição também de multa em dinheiro", afirmou.
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Nova suspensão?
Caio Baraúna opinou sobre a possível extensão da punição de Rogério Ceni, afirmando que o cenário é improvável. Ele comparou a situação com um ocorrido envolvendo o técnico Jorge Sampaoli em fevereiro deste ano, quando ele foi flagrado utilizando um rádio nas dependências do estádio, enquanto estava suspenso.
"Eu entendo que a possibilidade de se atribuir uma nova suspensão, um aumento do período de jogos que ele fique fora, ou um aumento da multa em dinheiro, seja muito difícil", falou o advogado.
"Outro caso já aconteceu também na época que Sampoali foi treinador do Galo. Ele estava suspenso e aparece com rádio. Ainda assim essa punição não foi agravada, porque não tem uma prova cabal de que houve interferência, tem apenas um indício e a gente não consegue atribuir um tipo de punição com base em indícios, o que acaba fragilizando o entendimento e facilita a defesa de quem está sendo investigado", concluiu.
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