Rogério Ceni pode ser punido por suposta comunicação com auxiliar? Saiba resposta

Rogério Ceni na beira do Campo - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Rogério Ceni estava suspenso por conta do terceiro cartão amarelo, e acompanhou o duelo entre Flamengo e Esporte Clube Bahia, pelo camarote do Maracanã, neste domingo, 19. O auxiliar Charles Hembert, que comandou o Tricolor, usou um fone de ouvido durante a partida, levantando suspeitas de uma comunicação indevida.

O que aconteceu?

No jogo entre Flamengo x Bahia no Maracanã, a transmissão da TV registrou em imagens o técnico Rogério Ceni dentro do camarote usando fones de ouvido durante a partida, assim como o auxiliar Charles Hembert, que estava à beira do campo.

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No entanto, conforme apuração de A TARDE, Charles Hembert estava em contato com a equipe de análise do Bahia, e não com Rogério Ceni durante o jogo. Além disso, o contato de um dos auxiliares do clube com o departamento de análise acontece em todos os jogos do Tricolor.

Ao portal A TARDE. o advogado Caio Baraúna, especializado em Direito do Futebol, apontou possíveis punições para os envolvidos na polêmica. O especialista reforçou o poder da regra na CBF, citando a impossibilidade do treinador manter qualquer contato com o time dentro de campo, e que pode acarretar em um aumento da suspensão para o técnico.

"Atualmente a CBF permite que o treinador, mesmo suspenso, possa assistir o jogo em uma tribuna, em um camarote, em algum local distante, fora do gramado. O treinador também fica proibido de adentrar as instalações, de vestiário, de ter qualquer tipo de conversa com o jogador ou o auxiliar que estiver cobrindo ele durante a suspensão nos jogos que ele estiver suspenso", iniciou Baraúna.

O especialista, no entanto, alertou par os riscos. "O descumprimento pode acarretar em um aumento da suspensão e uma atribuição também de multa em dinheiro", afirmou.

Nova suspensão?

Caio Baraúna opinou sobre a possível extensão da punição de Rogério Ceni, afirmando que o cenário é improvável. Ele comparou a situação com um ocorrido envolvendo o técnico Jorge Sampaoli em fevereiro deste ano, quando ele foi flagrado utilizando um rádio nas dependências do estádio, enquanto estava suspenso.

"Eu entendo que a possibilidade de se atribuir uma nova suspensão, um aumento do período de jogos que ele fique fora, ou um aumento da multa em dinheiro, seja muito difícil", falou o advogado.

"Outro caso já aconteceu também na época que Sampoali foi treinador do Galo. Ele estava suspenso e aparece com rádio. Ainda assim essa punição não foi agravada, porque não tem uma prova cabal de que houve interferência, tem apenas um indício e a gente não consegue atribuir um tipo de punição com base em indícios, o que acaba fragilizando o entendimento e facilita a defesa de quem está sendo investigado", concluiu.