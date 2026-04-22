Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DINASTIA TRICOLOR

Filhos de Everaldo fazem 18 gols e são campeões na base do Bahia

Pietro e Matteo somaram 18 gols, sendo um de bicicleta, na Palestra Cup

Marina Branco
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Everaldo com os filhos em retorno ao Bahia
Everaldo com os filhos em retorno ao Bahia -

O retorno de Everaldo para o Bahia foi marcado por dois nomes além do dele - Pietro e Matteo. Apaixonados pelo estado e pelo clube, os filhos do atacante tinham uma vontade clara de voltar ao Esquadrão.

Além de torcer pelo pai, a dupla começou a jogar na base do Tricolor, e já vem dando frutos. No último final de semana, os dois foram os grandes destaques da conquista invicta do Esquadrão na Palestra Cup em cima do Ypiranga, torneio disputado em Lauro de Freitas, nas categorias sub-8 e sub-9.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Medalhista olímpico é acusado de vender sêmen de cavalo milionário
Nathan Mendes não vê "teste de fogo" em Flamengo x Vitória
Dante se prepara para treinar o Bayern de Munique após aposentadoria
Filhos de Everaldo na Bamor
Filhos de Everaldo na Bamor | Foto: Divulgação I EC Bahia

A dupla chamou atenção não apenas pelos títulos, mas também pelo desempenho decisivo dentro de campo. Juntos, os irmãos somaram impressionantes 18 gols na competição, sendo cinco marcados por Pietro, no sub-9, e 13 anotados por Matteo, no sub-8.

Foi justamente de Pietro o gol mais comentado do torneio - uma bicicleta em plena partida, registrada em vídeo, que levou treinadores, companheiros e familiares à euforia à beira do campo.

Bicicleta do filho de Everaldo
Bicicleta do filho de Everaldo | Foto: Divulgação I EC Bahia
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Pietro Stum e Matteo Stum (Everaldinhos) (@duplinhadabola)

Agora, os meninos que correram de alegria no vídeo de anúncio do pai de volta ao Bahia correm em campo pelas três cores, dando um futuro promissor ao clube com talento que corre no sangue.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Esporte Clube Bahia Everaldo Pivetes de Aço

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Everaldo com os filhos em retorno ao Bahia
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

Everaldo com os filhos em retorno ao Bahia
Play

Bahia x Athletico: veja a revisão do VAR em pênalti polêmico anulado

Everaldo com os filhos em retorno ao Bahia
Play

Luxemburgo recebe alta após internação em UTI e posta vídeo; assista

Everaldo com os filhos em retorno ao Bahia
Play

Ex-Vitória, Mateus Gonçalves lança curso após sair da prisão: 'Superação'

x