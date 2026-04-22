Filhos de Everaldo fazem 18 gols e são campeões na base do Bahia

Everaldo com os filhos em retorno ao Bahia - Foto: Divulgação I EC Bahia

O retorno de Everaldo para o Bahia foi marcado por dois nomes além do dele - Pietro e Matteo. Apaixonados pelo estado e pelo clube, os filhos do atacante tinham uma vontade clara de voltar ao Esquadrão.

Além de torcer pelo pai, a dupla começou a jogar na base do Tricolor, e já vem dando frutos. No último final de semana, os dois foram os grandes destaques da conquista invicta do Esquadrão na Palestra Cup em cima do Ypiranga, torneio disputado em Lauro de Freitas, nas categorias sub-8 e sub-9.

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Filhos de Everaldo na Bamor | Foto: Divulgação I EC Bahia

A dupla chamou atenção não apenas pelos títulos, mas também pelo desempenho decisivo dentro de campo. Juntos, os irmãos somaram impressionantes 18 gols na competição, sendo cinco marcados por Pietro, no sub-9, e 13 anotados por Matteo, no sub-8.

Foi justamente de Pietro o gol mais comentado do torneio - uma bicicleta em plena partida, registrada em vídeo, que levou treinadores, companheiros e familiares à euforia à beira do campo.

Bicicleta do filho de Everaldo | Foto: Divulgação I EC Bahia

Agora, os meninos que correram de alegria no vídeo de anúncio do pai de volta ao Bahia correm em campo pelas três cores, dando um futuro promissor ao clube com talento que corre no sangue.