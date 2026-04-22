Dante se prepara para treinar o Bayern de Munique após aposentadoria

Dante em partida pelo OGC Nice, da França - Foto: AFP PHOTO / VALERY HACHE

O zagueiro baiano Dante, de 42 anos, que atualmente joga pelo Nice, da França, ainda não se aposentou, mas prepara o seu retorno para o Bayern de Munique, da Alemanha, como treinador.

Conforme apuração do portal A TARDE, Dante já tem contrato assinado com o Bayern de Munique e será o novo treinador da equipe sub-23 a partir de junho deste ano.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Dante já defendeu a Seleção Brasileira em uma Copa do Mundo, ainda que em apenas um jogo - e bem inesquecível. Foi ele o zagueiro titular na goleada de 7 a 1 para a Alemanha na semifinal da Copa de 2014, substituindo Thiago Silva.



Agora, Dante se aposentará dos gramados ao final da temporada de 2025/2026, encerrando sua carreira vitoriosa. O baiano deixou o futebol brasileiro em 2003, jogou na França, Bélgica e Alemanha e jamais retornou.

A chegada de Dante ao Bayern sub-23 acontece em meio à saída do técnico Holger Seitz, que atualmente treina a equipe do Bayern II, e que deixará o cargo no fim da temporada europeia.

Identificação com o clube

Dante é visto como um perfil bem alinhado com a filosofia do Bayern de Munique por conta da sua identificação com o clube, quanto pela experiência no futebol europeu.

O zagueiro baiano teve passagem marcante pelo Bayern de Munique entre os anos de 2012 e 2015, acumulando 133 partidas e marcando cinco gols.

Enquanto esteve no clube, foi peça fundamental na tríplice coroa conquistada pelo time na temporada de 2012/2013, na qual o time venceu a Champions League, a Bundesliga e a Copa da Alemanha. Mais tarde também venceu o Mundial de Clubes da FIFA em 2013.

Especialização na área

Dante já possui a Licença Pro da UEFA, certificação que permite comandar equipes profissionais de futebol na Europa.

O momento marca o retorno de Dante ao Bayern de Munique, reforçando a estratégia do clube em integrar ex-jogadores com forte vínculo na formação de jovens talentos.