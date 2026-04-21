NO MARACANÃ
Flamengo vai enfrentar o Vitória com time reserva na Copa do Brasil
Duelo acontece nesta quarta-feira, 22, às 21h30, no Maracanã
Adversário do Vitória na quinta fase da Copa do Brasil, o Flamengo não deve mandar tudo o que tem de melhor para receber o time baiano no Maracanã. O planejamento do técnico Leonardo Jardim, inclusive, é escalar uma equipe alternativa para poupar alguns jogadores que estão em uma sequência de jogos entre os titulares.
Camisa 10 do clube carioca, o meia Arrascaeta começou as últimas três partidas entre os 11 iniciais e provavelmente será um desses atletas preservados. A informação foi divulgado pelo jornalista Venê Casagrande.
O Flamengo escalou com força total para os duelos recentes contra o Bahia, diante do Independiente Medellín, pela Libertadores, e no clássico Fla-Flu.
Depois de vencer o Bahia por 2 a 0, no último domingo, 19, por exemplo, o Rubro-Negro teve apenas dois dias de descanso para voltar a campo no Maracanã, um dia a menos que o próprio Vitória.
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Desfalques
Alguns titulares do Flamengo, contudo, não estarão em campo contra o time baiano por outras questões.
O meia Lucas Paquetá, por exemplo, sentiu dores durante o duelo contra o Bahia e deve desfalcar a equipe, assim como Carrascal, suspenso com quatro partidas de gancho pelo STJD por lance agressivo na final da Supecopa do Brasil, em janeiro, contra o Corinthians.
A equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 22, às 21h30, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O segundo confronto acontece no dia 14 de maio, no mesmo horário, no Estádio Manoel Barradas, o Barradão.
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