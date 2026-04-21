Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NO MARACANÃ

Flamengo vai enfrentar o Vitória com time reserva na Copa do Brasil

Duelo acontece nesta quarta-feira, 22, às 21h30, no Maracanã

Lucas Vilas Boas
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Bruno Henrique em treinamento pelo Flamengo
Bruno Henrique em treinamento pelo Flamengo -

Adversário do Vitória na quinta fase da Copa do Brasil, o Flamengo não deve mandar tudo o que tem de melhor para receber o time baiano no Maracanã. O planejamento do técnico Leonardo Jardim, inclusive, é escalar uma equipe alternativa para poupar alguns jogadores que estão em uma sequência de jogos entre os titulares.

Camisa 10 do clube carioca, o meia Arrascaeta começou as últimas três partidas entre os 11 iniciais e provavelmente será um desses atletas preservados. A informação foi divulgado pelo jornalista Venê Casagrande.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O Flamengo escalou com força total para os duelos recentes contra o Bahia, diante do Independiente Medellín, pela Libertadores, e no clássico Fla-Flu.

Depois de vencer o Bahia por 2 a 0, no último domingo, 19, por exemplo, o Rubro-Negro teve apenas dois dias de descanso para voltar a campo no Maracanã, um dia a menos que o próprio Vitória.

Leia Também:

Vitória de Jair Ventura nunca venceu sem Baralhas, desfalque contra o Flamengo
Vitória perde Baralhas e Renato Kayzer para enfrentar o Flamengo
Flamengo x Vitória: onde assistir, escalações e tudo sobre o jogo

Desfalques

Alguns titulares do Flamengo, contudo, não estarão em campo contra o time baiano por outras questões.

O meia Lucas Paquetá, por exemplo, sentiu dores durante o duelo contra o Bahia e deve desfalcar a equipe, assim como Carrascal, suspenso com quatro partidas de gancho pelo STJD por lance agressivo na final da Supecopa do Brasil, em janeiro, contra o Corinthians.

A equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 22, às 21h30, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O segundo confronto acontece no dia 14 de maio, no mesmo horário, no Estádio Manoel Barradas, o Barradão.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

esporte clube vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Bruno Henrique em treinamento pelo Flamengo
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

Bruno Henrique em treinamento pelo Flamengo
Play

Bahia x Athletico: veja a revisão do VAR em pênalti polêmico anulado

Bruno Henrique em treinamento pelo Flamengo
Play

Luxemburgo recebe alta após internação em UTI e posta vídeo; assista

Bruno Henrique em treinamento pelo Flamengo
Play

Ex-Vitória, Mateus Gonçalves lança curso após sair da prisão: 'Superação'

x