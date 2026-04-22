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TRIBUNAL

STJD define data para novo julgamento de David Duarte e Rogério Ceni

Dupla pode desfalcar o Bahia para a partida contra o Santos, na Arena Fonte Nova

Lucas Vilas Boas
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David Duarte em campo pelo Bahia
David Duarte em campo pelo Bahia -

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou para a próxima sexta-feira, 24, a partir das 10h, o novo julgamento relacionado à partida disputada no dia 5 de abril, entre Bahia e Palmeiras, na Arena Fonte Nova, pela Série A do Brasileiro.

O edital de citação e intimação destaca novamente o zagueiro David Duarte, o técnico Rogério Ceni e o diretor de futebol Carlos Eduardo Santoro, referente às reclamações contra a arbitragem após o lance polêmico que originou o segundo gol do Alviverde, na reta final da partida.

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O primeiro julgamento foi realizado na última quarta-feira, 15, mas teve o resultado "congelado" após ser concedido o efeito suspensivo solicitado pelo Bahia. Com isso, o zagueiro David Duarte, que havia sido punido com quatro jogos de suspensão, esteve à disposição para encarar o Flamengo, no Maracanã.

Rogério Ceni também recebeu a pena disciplinar de uma partida, enquanto Cadu Santoro foi condenado a 15 dias de suspensão na ocasião. Ambos foram enquadrados com base no Artigo 258, §2º, II, que trata de conduta contrária à disciplina e à ética desportiva.

Com o julgamento marcado para a próxima sexta, David Duarte e Rogério Ceni correm risco de desfalcar o Bahia para a partida contra o Santos, no sábado, 25, às 18h30, na Arena Fonte Nova, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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David Duarte Esporte Clube Bahia

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