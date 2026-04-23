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REMONTADA?

Bahia já protagonizou virada contra o Remo na Copa do Brasil; relembre

Tricolor já reverteu derrota contra o Remo em 2012 e tenta repetir feito, desta vez fora de casa na Copa do Brasil

Téo Mazzoni
Por

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Bahia já fez o improvável contra o Remo — e pode repetir?
Bahia já fez o improvável contra o Remo — e pode repetir? -

Após a derrota na Copa do Brasil nesta quarta-feira, 22, o Esporte Clube Bahia vai precisar repetir um feito conquistado há quase 15 anos — justamente contra o Clube do Remo — para evitar um novo vexame na atual temporada.

A última vez que o Esquadrão garantiu classificação após perder o jogo de ida em alguma fase da Copa do Brasil foi em 2012. Na ocasião, após ser derrotado por 2 a 1 pelo Remo no duelo de ida da 2ª fase, reverteu o placar na volta ao aplicar uma goleada por 4 a 0.

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No entanto, é importante destacar que, naquele confronto, a “remontada” do Bahia foi construída dentro de casa, em Pituaçu, já que a partida de ida ocorreu no Mangueirão, em Belém (PA).

Portanto, há um contraste evidente com a situação na atual edição da competição. Além de ter perdido o jogo de ida da 5ª fase, a derrota aconteceu sob o mando de campo do Tricolor de Aço. Agora, para avançar às oitavas de final, o time terá que vencer o Remo fora de casa — local onde, inclusive, já foi goleado pelo mesmo adversário em 2026.

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E, como se não bastasse a dificuldade natural de precisar reverter o placar longe da Arena Fonte Nova, o Bahia ainda carrega um retrospecto desfavorável nesse cenário. Na história da competição, em 14 oportunidades nas quais saiu atrás no jogo de ida, conseguiu a classificação apenas quatro vezes — contra Remo (2012), Ji-Paraná (2000), Botafogo-SP (1999) e Cruzeiro (1989) — o que representa um aproveitamento de aproximadamente 28,6%.

Apesar disso, o Bahia venceu metade dos jogos de volta, demonstrando poder de reação, mas com baixa eficiência para transformar esses resultados em classificação, muitas vezes esbarrando no placar agregado ou em critérios de desempate. Esse cenário inclui eliminações emblemáticas, como nos confrontos contra Internacional (1994), Cruzeiro (1995) e Atlético-MG (2002), quando o time até venceu o segundo jogo, mas acabou caindo na competição.

Veja o retrospecto do Bahia neste cenário

2024 (quartas de final)

  • Bahia 0 x 1 Flamengo
  • Flamengo 1 x 0 Bahia

2022 (oitavas de final)

  • Bahia 1 x 2 Athletico Paranaense
  • Athletico Paranaense 2 x 1 Bahia

2021 (oitavas de final)

  • Atlético-MG 2 x 0 Bahia
  • Bahia 2 x 1 Atlético-MG

2015 (3ª fase)

  • Paysandu 3 x 0 Bahia
  • Bahia 2 x 0 Paysandu

2014 (oitavas de final)

  • Corinthians 3 x 0 Bahia
  • Bahia 1 x 0 Corinthians

2013 (2ª fase)

  • Luverdense 2 x 0 Bahia
  • Bahia 1 x 0 Luverdense

2012 (2ª fase)

  • Remo 2 x 1 Bahia
  • Bahia 4 x 0 Remo

2010 (2ª fase)

  • Atlético-GO 2 x 0 Bahia
  • Bahia 1 x 0 Atlético-GO

2002 (quartas de final)

  • Atlético-MG 2 x 1 Bahia
  • Bahia 4 x 3 Atlético-MG

*Eliminado pelo critério do gol fora

2000 (2ª fase)

  • Ji-Paraná 1 x 0 Bahia
  • Bahia 5 x 0 Ji-Paraná

1999 (1ª fase)

  • Botafogo-SP 1 x 0 Bahia
  • Bahia 5 x 0 Botafogo-SP

1995 (oitavas de final)

  • Cruzeiro 1 x 0 Bahia
  • Bahia 2 x 1 Cruzeiro

*Eliminado pelo critério do gol fora

1994 (oitavas de final)

  • Internacional 1 x 0 Bahia
  • Bahia 5 x 4 Internacional

*Eliminado pelo critério do gol fora

1989 (oitavas de final)

  • Cruzeiro 1 x 0 Bahia
  • Bahia 2 x 0 Cruzeiro

O duelo de volta acontece no dia 13 de maio, às 21h30, no Mangueirão, em Belém (PA). O Esquadrão precisa vencer por três gols de diferença para avançar diretamente às oitavas de final. Em caso de triunfo por dois gols, a decisão será nos pênaltis. Já uma vitória por apenas um gol, empate ou nova derrota elimina o Tricolor de Aço da competição.

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