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BAHIA X REMO

Logística 'dribla' protesto da Bamor na Arena Fonte Nova

Esquadrão perdeu para equipe paraense na Copa do Brasil

Téo Mazzoni
Por

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Imagem ilustrativa da imagem Logística 'dribla' protesto da Bamor na Arena Fonte Nova
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Sob forte pressão da torcida, o Esporte Clube Bahia deixou o campo da Arena Fonte Nova nesta quarta-feira, 22, em clima de revolta. Após a derrota por 3 a 1 para o Remo, pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil, o desempenho da equipe comandada por Rogério Ceni foi duramente contestado dentro e fora do estádio.

Ainda durante a partida, os torcedores já demonstravam insatisfação com vaias e chegaram a entoar “olé” de forma irônica, em apoio ao time adversário. O cenário de frustração se intensificou após o apito final, quando a cobrança ganhou força também nas áreas externas da Fonte Nova.

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Em frente aos portões 4 e 5, integrantes da Torcida Organizada Bamor, principal grupo de apoio do clube, se reuniram para protestar contra o que consideraram uma atuação pífia do Bahia. A manifestação contou com a presença de um grande contingente policial, que acompanhou de perto toda a movimentação enquanto os torcedores aguardavam a saída do ônibus da delegação.

No entanto, a tentativa de pressionar jogadores e comissão técnica acabou frustrada por uma questão logística. O ônibus do Bahia deixou o estádio pelo portão 15, localizado no lado oposto, em uma ladeira — trajeto normalmente utilizado pelo clube —, o que impediu o contato direto com os manifestantes.

Dentro de campo, o resultado deixou o Bahia em situação delicada na competição. Para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil, a equipe precisará vencer o Remo fora de casa no confronto de volta.

Confira os vídeos:

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Tags:

copa do brasil Rogério Ceni

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