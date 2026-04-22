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"RESPONSABILIDADE MINHA"

Ceni assume culpa por vexame e cita pior fase no Bahia desde 2023

Treinador comparou momento atual ao drama vivido contra o rebaixamento em 2023

Lucas Vilas Boas
Por
| Atualizada em

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Rogério Ceni em entrevista coletiva
Rogério Ceni em entrevista coletiva -

O técnico Rogério Ceni assumiu a responsabilidade da derrota do Bahia nesta quarta-feira, 22, contra o Remo, pelo jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil. O treinador afastou a culpa dos jogadores e afirmou que a principal dificuldade no jogo foi a fase de construção do Tricolor.

Depois de deixar evidente o maior problema da sua equipe em campo, Ceni voltou a ser categórico ao dizer que o Bahia tem "dificuldade em fazer gols". O treinador também disse que a fase atual do clube é a mais complicada desde o drama vivido contra o rebaixamento em 2023.

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"Esse tipo de jogo (contra equipes que jogam em linha baixa) requer um ajuste fino na hora de acertar os passes, e hoje deixamos a desejar nesse sentido. Eu não culpo os jogadores, é um estilo de jogo que eu escolhi, a responsabilidade é sempre minha, eu não vejo os jogadores com falta de vontade. Nós temos essa dificuldade em fazer gols, é algo que infelizmente, mesmo com o passar do tempo, temos dificuldade em corrigir", disse o treinador em entrevista coletiva.

Pagamos com um resultado que foi péssimo para a gente, ainda tem o segundo jogo e acho que é possível, o terceiro gol (Remo) coloca em uma situação de dois (gols) de diferença, é muito difícil, mas não é impossível.
Rogério Ceni

"É o momento mais complicado pós-Atlético Mineiro em 2023. Nós não havíamos perdido dois jogos seguidos no ano, vamos entrar em maio, e hoje nos encontramos em um momento difícil. Estamos só em duas competições, precisávamos dar uma resposta, e hoje nós falhamos conosco e com o torcedor. É extremamente triste", completou.

Time pipoqueiro?

O cântico de "time pipoqueiro" foi novamente entoado pela torcida tricolor na Arena Fonte Nova, relembrando episódios que foram marcados por decepções, apesar das expectativas criadas. Questionado sobre a "credibilidade" da crítica do torcedor, Rogério admitiu que as atuações do Bahia em mata-mata são inferiores às apresentadas em pontos-corridos.

Em jogos de mata-mata estamos apresentando resultados inferiores aos jogos nos pontos-corridos
Rogério Ceni

"Contra o Fluminense, na última rodada do Campeonato Brasileiro, nós não conseguimos a classificação direta, e fomos para a pré-Libertadores. Hoje o Remo, dentro das suas características de jogo, nós nem sempre estamos conseguindo resultados, às vezes conseguimos, como foi em 2024, eliminar o Botafogo, que era líder do campeonato", completou.

Vaias da torcida

A torcida do Bahia entoou um cântico irônico de 'olé' enquanto o Remo ganhava o jogo por 2 a 1, e trocava passes no campo de ataque. Questionado se esse comportamento pode influenciar negativamente os jogadores, Rogério não negou que as vaias no final da partida podem trazer efeitos negativos ao time.

"Nós não podemos reclamar de presença de público, em um dia chuvoso deu bastante gente no jogo de hoje. Se eu disser que não influencia para o atleta (o grito de 'olé' irônico), vou estar mentindo, mas eu também não posso tirar o que o torcedor tem de manifestação naquele momento. Para o torcedor é difícil, e para os jogadores também", disse o treinador.

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