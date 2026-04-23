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FIM DO JEJUM

Contra o Bahia, Remo venceu pela primeira vez fora do Pará em 2026

Leão Azul vira pedra no sapato do Tricolor na atual temporada

Lucas Vilas Boas
Por
| Atualizada em

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Bahia perdeu por 3 a 1 para o Remo, na Arena Fonte Nova
Bahia perdeu por 3 a 1 para o Remo, na Arena Fonte Nova -

Em uma temporada marcada por apenas sete vitórias em 28 jogos, o Remo tem se mostrado irreconhecível em jogos contra o Bahia, e vice-versa. Após vencer pela primeira vez neste Brasileirão diante do Tricolor, na goleada por 4 a 1, o Leão Azul voltou a fazer história, e, em Salvador, conquistou seu primeiro triunfo fora do Pará na temporada.

O clube paraense entrou em campo longe da sua terra natal pela 9ª vez em 2026 nesta quarta-feira, 23, e bateu o Bahia por 3 a 1, em plena Arena Fonte Nova. O retrospecto aponta dois empates e seis derrotas, e uma delas especial chama a atenção: contra o Porto Velho, clube de Rondônia que disputa a Série D do Brasileiro.

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Jogos do Remo fora do Pará em 2026

  • Vitória 2 x 0 Remo
  • Atlético-MG 3 x 3 Remo
  • Coritiba 1 x 0 Remo
  • Flamengo 3 x 0 Remo
  • Porto Velho (RO) 2 x 1 Remo
  • Santos 2 x 0 Remo
  • Grêmio 0 x 0 Remo
  • Bragantino 4 x 2 Remo
  • Bahia 1 x 3 Remo

"É sempre muito difícil enfrentar o Bahia. O Bahia tem mecanismos muito particulares, é uma equipe que já joga junto há bastante tempo sob o comando do Rogério. Então, o primeiro ponto foi tentar neutralizar as principais jogadas e ações do Bahia, inclusive nas bolas paradas", disse o técnico Léo Condé em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 23.

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Temporada irregular

Mesmo ampliando os números para todos os jogos fora de casa, o cenário continua assustador, com apenas duas vitória em 14 jogos, além de sete derrotas e cinco empates. O único resultado positivo havia sido conquistado contra o Cametá, pela semifinal do Campeonato Paraense, há dois meses atrás.

O Remo venceu apenas três jogos nas últimas dez partidas, sendo duas delas justamente contra o Bahia. Falando em jejum, a goleada por 4 a 1 sobre o Tricolor pelo Brasileiro deixou para trás uma sequência de seis jogos consecutivos sem vencer.

Mais do que vivo na Copa do Brasil, o Leão Azul ocupa a 19ª colocação no Brasileirão, com apenas oito pontos somados em 12 jogos — mesma pontuação da lanterna Chapecoense, que possui um jogo a menos.

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