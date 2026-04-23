Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CLIMA QUENTE

Bamor faz protesto no CT do Bahia para cobrar diretoria e jogadores

Integrantes da torcida organizada foram 'driblados' por ônibus do clube na Fonte Nova

Lucas Vilas Boas
Por
| Atualizada em

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Membros da Torcida Organizada Bamor no CT do Bahia
Membros da Torcida Organizada Bamor no CT do Bahia -

A principal torcida organizada do Bahia, a Bamor, compareceu no Centro de Treinamento Evaristo de Macedo nesta quinta-feira, 23, após a derrota por 3 a 1 contra o Remo. Os torcedores estiveram presentes na Cidade Tricolor para cobrar dirigentes e alguns jogadores do elenco.

Assista:

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na noite desta quarta-feira, 22, alguns integrantes do principal grupo de apoio ao clube tentaram encontrar o ônibus da delegação do Bahia em frente aos portões 4 a 5 da Arena Fonte Nova, mas o veículo deixou o estádio por outra saída e acabou "driblando" os torcedores presentes.

Os protestos da Bamor são frequentes durante períodos em que o time se encontra em um momento delicado dentro de campo. Em novembro de 2024, por exemplo, torcedores também estiveram no CT do Bahia para cobrar jogadores em meio ao jejum de vitórias no Campeonato Brasileiro.

Jogo de volta

Apesar da derrota difícil, por dois gols de diferença, o Bahia ainda tem chances de avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo de volta acontece no dia 13 de maio, uma quarta-feira, às 21h30, no Mangueirão, em Belém.

Antes, contudo, o Tricolor enfrenta o Santos e o Cruzeiro em casa, além do São Paulo fora, pelo Campeonato Brasileiro. A sequência pode ser decisiva para os jogadores retomarem a confiança visando a decisão no mata-mata.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Esporte Clube Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Membros da Torcida Organizada Bamor no CT do Bahia
Play

Bamor faz protesto no CT do Bahia para cobrar diretoria e jogadores

Membros da Torcida Organizada Bamor no CT do Bahia
Play

Logística 'dribla' protesto da Bamor na Arena Fonte Nova

Membros da Torcida Organizada Bamor no CT do Bahia
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

Membros da Torcida Organizada Bamor no CT do Bahia
Play

Bahia x Athletico: veja a revisão do VAR em pênalti polêmico anulado

x