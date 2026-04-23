Bamor faz protesto no CT do Bahia para cobrar diretoria e jogadores

Membros da Torcida Organizada Bamor no CT do Bahia - Foto: Reprodução | Redes Sociais (@tonnbahia)

A principal torcida organizada do Bahia, a Bamor, compareceu no Centro de Treinamento Evaristo de Macedo nesta quinta-feira, 23, após a derrota por 3 a 1 contra o Remo. Os torcedores estiveram presentes na Cidade Tricolor para cobrar dirigentes e alguns jogadores do elenco.

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Na noite desta quarta-feira, 22, alguns integrantes do principal grupo de apoio ao clube tentaram encontrar o ônibus da delegação do Bahia em frente aos portões 4 a 5 da Arena Fonte Nova, mas o veículo deixou o estádio por outra saída e acabou "driblando" os torcedores presentes.

Os protestos da Bamor são frequentes durante períodos em que o time se encontra em um momento delicado dentro de campo. Em novembro de 2024, por exemplo, torcedores também estiveram no CT do Bahia para cobrar jogadores em meio ao jejum de vitórias no Campeonato Brasileiro.

Jogo de volta

Apesar da derrota difícil, por dois gols de diferença, o Bahia ainda tem chances de avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo de volta acontece no dia 13 de maio, uma quarta-feira, às 21h30, no Mangueirão, em Belém.

Antes, contudo, o Tricolor enfrenta o Santos e o Cruzeiro em casa, além do São Paulo fora, pelo Campeonato Brasileiro. A sequência pode ser decisiva para os jogadores retomarem a confiança visando a decisão no mata-mata.