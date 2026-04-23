E.C.BAHIA
Bahia pode alcançar feito inédito se passar do Remo na Copa do Brasil
Tricolor Baiano nunca se classificou após perder por dois gols de diferença no jogo de ida
Após ser derrotado por 3 a 1 pelo Remo no jogo de ida dos 16 avos de final da Copa do Brasil, disputado na Arena Fonte Nova, na última quarta-feira, 22, o Bahia tem um grande desafio a encarar na competição, já que nunca nunca se classificou após perder por dois gols de diferença na primeira perna do confronto.
Desde que a competição foi criada, em 1989, o Bahia só conseguiu se classificar em quatro oportunidades após perder o jogo de ida. O detalhe é que a vantagem a ser revertida era de apenas um gol em todas essas ocasiões.
1989 – Oitavas de final
- Cruzeiro 1x0 Bahia
- Bahia 2x0 Cruzeiro
1999 – 1ª fase
- Botafogo-SP 1x0 Bahia
- Bahia 5x0 Botafogo-SP
2000 – 2ª fase
- Ji-Paraná 1x0 Bahia
- Bahia 1x0 Ji-Paraná
2012 – 2ª fase
- Remo 2x1 Bahia
- Bahia 4x0 Remo
Em resumo, o Bahia precisa quebrar um tabu histórico neste ano para se classificar às oitavas de final da Copa do Brasil. Diferentemente de 2012, quando o Bahia teve o apoio da sua torcida para superar o Remo, o jogo de volta nesta temporada acontecerá no tradicional Baenão, em Belém.
