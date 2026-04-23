Fifa se posiciona sobre pedido dos EUA para excluir o Irã da Copa

Donald Trump, presidente dos EUA, ao lado de Gianni Infantino, presidente da Fifa - Foto: Imago

A Fifa negou oficialmente a proposta do Governo Trump de substituir o Irã pela Itália na Copa do Mundo de 2026, que terá os Estados Unidos como um dos países-sede. A mudança foi sugerida à Federação por Paolo Zampolli, o enviado especial de Donald Trump para um encontro com a organizadora do torneio.

Segundo informação divulgada pelo jornal El País, a proposta dos EUA foi negada pela Fifa e pelo governo italiano. Andrea Abodi, Ministro do Esporte da Itália, classificou a ideia como “intempestiva e inviável”.

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Ainda segundo a reportagem, quem poderia ir para a Copa do Mundo no caso de exclusão do Irã seria a seleção dos Emirados Árabes Unidos, que ficou em 2º lugar na repescagem asiática, perdendo para o Iraque, que conseguiu, posteriormente, uma vaga no Mundial.

Participação do Irã confirmada

Diante das tensões diplomáticas com os Estados Unidos, o Irã afirmou na quarta-feira, 22, que a seleção nacional já está totalmente preparada para disputar o Mundial. A declaração foi feita pela porta-voz do governo iraniano, Fatemeh Mohajerani, que afirmou não haver pendências administrativas ou estruturais que impeçam a presença da equipe.

Nos bastidores, a federação iraniana discute a possibilidade de transferir seus jogos para o México, alternativa que ganhou força após sinalizações positivas do governo mexicano, que indicou disposição para receber partidas caso a Fifa autorize a mudança.

Até o momento, a Fifa não se pronunciou oficialmente sobre eventuais alterações na logística da seleção iraniana na Copa do Mundo, apesar de já ter confirmado a participação do país na competição.

“A equipe iraniana virá, com certeza. Esperamos que até lá a situação esteja pacífica, o que certamente ajudaria. Mas o Irã precisa vir, é claro. Eles representam seu povo. Eles se classificaram. Os jogadores querem jogar”, disse Gianni Infantino, presidente da Fifa.