COPA DO MUNDO
COPA DO MUNDO

Joia do Barcelona sofre lesão e corre contra o tempo para disputar Copa do Mundo

Lesão aconteceu contra o Alavés, pelo Campeonato Espanhol

Valdomiro Neto
Lamine Yamal em campo pelo Barcelona
Lamine Yamal em campo pelo Barcelona -

O Barcelona divulgou nesta quinta-feira, o boletim médico que afirma que Lamine Yamal está fora da temporada do clube, e fará tratamento especial voltado para a Copa do Mundo.

Segundo informado pelo clube, o atleta sofreu uma lesão na perna esquerda, ficando fora da temporada do Barcelona, e com tratamento conservador focando em estar disponível para a Copa do Mundo com a seleção espanhola.

Comunicado do Clube

Como Yamal se lesionou?

A lesão aconteceu logo após o Yamal marcar o gol de pênalti na vitória do Barcelona pelo placar de 1 a 0 diante do Celta de Virgo, no Bernabéu, no Campeonato Espanhol.

Ao sair de campo, Lamine Yamal não precisou de ajuda dos médicos do clube. A joia espanhola vive grande fase no Barcelona, com números de 24 gols em 49 partidas na temporada de 2025/2026.

Barcelona no Campeonato Espanhol

O Barcelona é o lider de LA LIGA, com 82 pontos conquistados, nove à frente do Real Madrid, que está na vice-liderança com 73 pontos conquistados, faltando seis partidas para o fim do certame.

Jogos que Lamine Yamal perderá

  • Getafe vs Barcelona - 25/04
  • Osasuna vs Barcelona - 02/05
  • Barcelona vs Real Madrid - 10/05
  • Alavés vs Barcelona - 13/05
  • Barcelona vs Real Betis - 16/05
  • Valencia vs Barcelona - 23/05

