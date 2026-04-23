Joia do Barcelona sofre lesão e corre contra o tempo para disputar Copa do Mundo
Lesão aconteceu contra o Alavés, pelo Campeonato Espanhol
O Barcelona divulgou nesta quinta-feira, o boletim médico que afirma que Lamine Yamal está fora da temporada do clube, e fará tratamento especial voltado para a Copa do Mundo.
Segundo informado pelo clube, o atleta sofreu uma lesão na perna esquerda, ficando fora da temporada do Barcelona, e com tratamento conservador focando em estar disponível para a Copa do Mundo com a seleção espanhola.
Comunicado do Clube
🚨 Comunicado Médico— FC Barcelona (@fcbarcelona_br) April 23, 2026
Exames realizados hoje confirmaram que Lamine Yamal sofreu uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda.
O atacante seguirá um tratamento conservador e ficará fora pelo restante da temporada. A previsão é de que esteja disponível para a disputa da Copa do… pic.twitter.com/lhHQIWcUUW
Como Yamal se lesionou?
A lesão aconteceu logo após o Yamal marcar o gol de pênalti na vitória do Barcelona pelo placar de 1 a 0 diante do Celta de Virgo, no Bernabéu, no Campeonato Espanhol.
Ao sair de campo, Lamine Yamal não precisou de ajuda dos médicos do clube. A joia espanhola vive grande fase no Barcelona, com números de 24 gols em 49 partidas na temporada de 2025/2026.
Leia Também:
Barcelona no Campeonato Espanhol
O Barcelona é o lider de LA LIGA, com 82 pontos conquistados, nove à frente do Real Madrid, que está na vice-liderança com 73 pontos conquistados, faltando seis partidas para o fim do certame.
Jogos que Lamine Yamal perderá
- Getafe vs Barcelona - 25/04
- Osasuna vs Barcelona - 02/05
- Barcelona vs Real Madrid - 10/05
- Alavés vs Barcelona - 13/05
- Barcelona vs Real Betis - 16/05
- Valencia vs Barcelona - 23/05
