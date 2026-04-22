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COPA DO MUNDO

Estêvão sofre lesão grave e pode ficar fora da Copa do Mundo

Atacante se lesionou contra o Manchester United e exames apontam gravidade

Valdomiro Neto
Por

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Estêvão saindo lesionado de campo
Estêvão saindo lesionado de campo -

Após a Seleção Brasileira perder o atacante Rodrygo, por conta de uma LCA, cerca três meses antes da Copa do Mundo. O atacante Estêvão, do Chelsea, sofreu uma lesão grau 4 na coxa direita e também pode ser desfalque para o Mundial.

Segundo o The Athletic, Estêvão fez uma ressonância magnética para determinar a gravidade do problema na tarde desta segunda-feira, 20, dias depois de se lesionar contra Manchester United pela Premier League.

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Recorrência de lesões

Não é a primeira vez que Estêvão se lesiona no ano de 2026, no início do ano, ele sofreu uma lesão muscular na perna esquerda, passando por 25 dias de inatividade, entre 20 de fevereiro e 16 de março.

Tal lesão acabou tirando ele das convocações para os amistosos do Brasil contra a França e a Croácia.

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Temporada de Estêvão

Ainda segundo o The Athletic, a lesão provavelmente encerra a primeira temporada de Estêvão no Chelsea, marcando oito gols e distribuindo quatro assistências, sendo três gols pela Champions League.

Na Seleção Brasileira, Estêvão estreou em setembro de 2024, disputou 11 jogos e marcou 5 gols, sendo o artilheiro na Era Ancelotti.

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