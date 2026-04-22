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BBB 26

Além de Ana Paula: três mulheres que já venceram o BBB são Atlético-MG

Torcedora declarada do Atlético-MG, a campeã colocou o "Galo" ao lado do Corinthians no topo da tabela de times do coração dos vencedores do programa

Redação
Por Redação

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Ana Paula Renault no estádio acompanhando o Atlético-MG
Ana Paula Renault no estádio acompanhando o Atlético-MG -

A edição de 2026 do Big Brother Brasil (BBB26) chegou ao fim nesta terça-feira, 21, com a consagração de Ana Paula Renault. A jornalista e influenciadora venceu o reality show com 75,94% dos votos, faturando a maior premiação da história do programa, avaliada em aproximadamente R$ 5,7 milhões.

Além do prêmio milionário, a vitória de Ana Paula trouxe um marco esportivo para o reality. Torcedora declarada do Atlético-MG, a campeã colocou o "Galo" ao lado do Corinthians no topo da tabela de times do coração dos vencedores do programa. Ambas as equipes agora somam três títulos cada.

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Ana Paula se junta a Fernanda (BBB13) e Paula (BBB19) na lista de campeãs atleticanas. O histórico de Ana Paula com o futebol mineiro é antigo: natural de Minas Gerais, ela frequentemente compartilha seu apoio ao "Galo Doido" em redes sociais e já foi vista diversas vezes acompanhando partidas no estádio Mineirão vestindo a camisa do clube.

Ana Paula com a camisa do Atlético-MG
Ana Paula com a camisa do Atlético-MG | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Ranking dos times dos campeões do BBB:

  • 3 títulos: Atlético-MG (Ana Paula, Fernanda e Paula) e Corinthians (Amanda, Vanessa e Rafinha).
  • 2 títulos: São Paulo, Internacional e Flamengo.
  • 1 título: Bahia, Palmeiras, Athletico-PR, Botafogo, Vitória e Sport.

A conquista sela o encerramento de mais uma temporada do reality show da Rede Globo, que novamente movimentou as torcidas brasileiras e as redes sociais.

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Tags:

ana paula renault bbb26 futebol brasileiro

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