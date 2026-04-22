MILIONÁRIOS

Ana Paula campeã do BBB 26: veja quanto já recebeu cada vencedor

Jornalista levou o maior prêmio da história do reality show

Ana Paula venceu o BBB 26
A jornalista Ana Paula Renault, de 44 anos, venceu o Big Brother Brasil (BBB) 26 e levou o maior prêmio da história do reality: R$ 5,7 milhões. A final foi exibida na noite de terça-feira, 21, e a campeã recebeu 75,94% dos votos.

O valor supera com folga os prêmios das últimas edições. No BBB 25, Renata Saldanha levou R$ 2,7 milhões, enquanto Davi Brito, campeão do BBB 24, recebeu R$ 2,92 milhões.

Além do prêmio principal, Ana Paula acumulou outras conquistas ao longo do programa. Ela garantiu um apartamento por chegar ao Top 3, recebeu R$ 50 mil na dinâmica Ganha-Ganha e também levou um carro 0 km híbrido, modelo Geely EX5 EM-i.

Na final, Milena ficou em segundo lugar (prêmio de R$ 150 mil) e Juliano Floss terminou na terceira posição (prêmio de R$ 50 mil).

Veja abaixo o histórico de premiações do BBB:

  • BBB 1: Kleber Bambam -R$ 500 mil
  • BBB 2: Rodrigo Cowboy -R$ 500 mil
  • BBB 3 : Dhomini Ferreira -R$ 500 mil
  • BBB 4: Cida dos Santos -R$ 500 mil
  • BBB 5: Jean Wyllys -R$ 1 milhão
  • BBB 6 : Mara Viana -R$ 1 milhão
  • BBB 7: Diego Alemão -R$ 1 milhão
  • BBB 8: Rafinha -R$ 1 milhão
  • BBB 9: Max Porto -R$ 1 milhão
  • BBB 10: Marcelo Dourado -R$ 1 milhão
  • BBB 11: Maria Melilo -R$ 1 milhão
  • BBB 12: Fael Cordeiro -R$ 1,5 milhão
  • BBB 13: Fernanda Keulla -R$ 1,5 milhão
  • BBB 14: Vanessa Mesquita -R$ 1,5 milhão
  • BBB 15: Cézar Lima -R$ 1,5 milhão
  • BBB 16: Munik Nunes -R$ 1,5 milhão
  • BBB 17: Emilly Araújo- R$ 1,5 milhão
  • BBB 18: Gleici Damasceno -R$ 1,5 milhão
  • BBB 19: Paula von Sperling -R$ 1,5 milhão
  • BBB 20: Thelma Assis -R$ 1,5 milhão
  • BBB 21: Juliette Freire -R$ 1,5 milhão
  • BBB 22: Arthur Aguiar -R$ 1,5 milhão
  • BBB 23: Amanda Meirelles -R$ 2,88 milhões
  • BBB 24: Davi Brito -R$ 2,92 milhões
  • BBB 25: Renata Saldanha -R$ 2,7 milhões
  • BBB 26: Ana Paula Renault - R$ 5,7 milhões

