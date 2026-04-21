Irmã de Ana Paula Renault justifica segredo sobre morte do pai

Cida também agradeceu as mensagens de carinho - Foto: Reprodução | Instagram

Cida Renault usou suas redes sociais para rebater as críticas dos internautas sobre a decisão de sua família em não contar sobre a morte de Gerardo Renault para Ana Paula. Irmã da finalista do BBB 26, ela afirmou que seguiu apenas os desejos do pai.

Ela começou o desabafo falando sobre a dor do luto. “Esses dois últimos dias foram muito difíceis, mas também posso dizer que foi um pouco de alívio. Acho que nós somos muito egoístas de pensar só na gente, então acho que meu pai estava precisando descansar e aconteceu”, disse.

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“Achei que ele ia esperar a saída da Ana Paula, mas acho que ele foi no momento exato que tinha que ser. Deus é bom o tempo todo, mesmo que nesse momento a gente não entenda, mas acho que logo as coisas vão se acertando”.

Decisão pensada em família

No relato, ela afirmou que estará no Rio de Janeiro para encontrar a irmã após a final do Big Brother Brasil, nesta terça-feira, 21. “Nós vamos lá encontrar com Ana Paula e estamos esperando vocês fazerem ela campeã e com a maior porcentagem possível porque está sendo tudo muito difícil”, confessou.

“Tudo muito difícil, mas tudo do jeito que tem que ser. Como eu falei, Deus organiza muito melhor do que a gente. A gente tenta moldar, fazer de tal forma, mas ele faz da forma que tem que ser. E eu queria só mesmo agradecer todo carinho”, reforçou.

Por fim, ele afirmou que a decisão de omitir a morte do pai foi decidida em conjunto por ela e pelos irmãos. “Acho que muitas pessoas não entenderam o que a gente quis fazer, mas também as pessoas que não entendem são pessoas que só querem dar opinião”, disparou.

“Porque não sabem da nossa vida, não sabem do contexto, não sabem de nada, então são só opiniões vazias. E sempre tem alguém para dar, né? Mas a grande maioria sempre foi só de apoio, de amor e muito obrigada”, concluiu.