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Atriz da Globo vive em mansão milionária com 700 m² no Rio de Janeiro
Imóvel chama atenção pela integração com a natureza
Com cerca de 700 m², a atriz Erika Januza mantém uma mansão luxuosa no Rio de Janeiro. O imóvel chama atenção pela integração com a natureza, além de oferecer tranquilidade e ambientes aconchegantes.
A residência, que levou aproximadamente três anos para ser construída, foi planejada para refletir a trajetória pessoal e profissional da artista. Natural de Minas Gerais, Erika fez questão de incluir elementos que remetem a momentos importantes de sua vida e carreira.
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Detalhes da mansão
Entre os destaques do imóvel está a piscina com formato diferenciado e iluminação natural. A casa conta ainda com quatro quartos distribuídos em ambientes integrados, valorizando a amplitude e o conforto. As informações foram divulgadas pelo Gshow.
Outro diferencial é o estúdio privativo, projetado especialmente para gravações e produção de conteúdo, reforçando o uso profissional do espaço.
Na área externa, a mansão aposta em um ambiente verde, com jardins amplos e espaços abertos que reforçam a conexão com a natureza. O imóvel também possui sauna privativa e um canil dedicado aos animais de estimação da atriz.
Veja mansão da atriz:
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