Suzane von Richthofen em A Fazenda? Record rompe o silêncio sobre convite

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Suposto convite viralizou nas redes sociais - Foto: Reprodução

A Record rompeu o silêncio sobre um suposto convite para Suzane von Richthofen integrar o elenco da 18ª edição de A Fazenda. A informação foi compartilhada por algumas páginas e perfis na internet na quarta-feira, 15. A emissora negou.

“A Record esclarece que a informação divulgada por diversos perfis, a partir de publicação feita pelo Choquei, é falsa. Suzane von Richthofen jamais foi cotada ou considerada para o reality show A Fazenda. A emissora não foi procurada”, disse a emissora.

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A RECORD esclarece que a informação divulgada por diversos perfis a partir da publicação feita pelo @choquei é FALSA. Suzane von Richthofen jamais foi cotada ou pensada para o reality show #AFazenda. A emissora não foi procurada por nenhum perfil para checagem. #fakenews pic.twitter.com/INLZv0MADy — Record Oficial (@recordtvoficial) April 15, 2026

Suzane von Richthofen foi condenada por planejar o assassinato dos pais, em outubro de 2002.

O crime foi executado pelo então namorado, Daniel Cravinhos, e pelo irmão dele, Cristian Cravinhos, que mataram Manfred e Marísia von Richthofen na casa da família, em São Paulo.

Documentário

Suzane von Richthofen recebeu cerca de R$ 500 mil da Netflix para autorizar a realização de um documentário sobre a sua vida.

O pagamento foi feito diretamente à ex-detenta para garantir a gravação do depoimento, segundo a coluna F5, da Folha de S. Paulo.

Iniciado em novembro de 2025, o projeto está em fase de pós-produção e tem previsão de ir ao ar ainda neste ano.

No dia 6 de abril, imagens do depoimento de Suzane viralizaram nas redes sociais após vazamento de uma sessão restrita.

Os trechos haviam sido apresentados para um pequeno grupo de convidados em março.

Mais pessoas faturaram

Também houve pagamento para que pessoas da família da criminosa autorizassem o uso de imagens e para concederem entrevistas.

Ainda segundo a coluna, um dos que recebeu foi o atual marido de Suzane, o médico Felipe Zecchini Muniz.

Acordo da Netflix com Suzane

O acordo para que Suzane desse o depoimento inclui outros pontos, como um vínculo vitalício de confidencialidade sobre detalhes do acordo entre as partes.

Em outras palavras, ela não pode falar publicamente que recebeu dinheiro da Netflix para a produção.

Além disso, Suzane não poderá conceder entrevistas para outros veículos e concorrentes da Netflix por período determinado em contrato. Isso se faz necessário para que o documentário tenha uma "janela de exclusividade".

‘Suzane vai Falar’

O documentário, chamado provisoriamente de ‘Suzane vai Falar’, foi encomendado pela Netflix após o sucesso de ‘Tremembé’.

A série de ficção com Marina Ruy Barbosa no papel de Suzane se tornou a maior audiência da história da Amazon Prime Video no mercado brasileiro.

Condenada a 39 anos de prisão, Suzane cumpre pena em regime aberto desde janeiro de 2023. Atualmente, trabalha como artesã e vive em Águas de Lindoia, no interior de São Paulo, com o marido Felipe Zecchini Muniz, e o filho.

