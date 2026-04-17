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LONGE DOS HOLOFOTES

Márcio Garcia constrói império com faturamento de R$ 500 milhões

Hoje com 56 anos, ex-ator administra uma empresa longe dos holofotes

Edvaldo Sales
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Hoje com 56 anos, ex-ator administra uma empresa longe dos holofotes
Hoje com 56 anos, ex-ator administra uma empresa longe dos holofotes -

Márcio Garcia, um dos principais galãs da TV brasileira, se afastou dos holofotes e adotou um estilo de vida discreto, voltado para os negócios. Ele, que tem 56 anos, construiu um império de R$ 500 milhões, que ele administra longe dos holofotes.

O apresentador virou palestrante e vice-presidente do LIDE Miami, grupo que conecta líderes empresariais da América Latina e nos Estados Unidos.

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O principal negócio de Marcio, porém, é a MGM Participações, empresa que ele mesmo fundou e que é a principal responsável por seu faturamento atual.

A MGM Participações é uma holding que usa a própria visibilidade e influência para impulsionar outras empresas de menor porte.

Com 11 empresas em seu portfólio, a MGM tem um faturamento consolidado superior a R$ 500 milhões, segundo o jornal Extra.

A holding atua com empresas de diversos segmentos, até mesmo uma focada em estética, cuja sociedade o apresentador divide com a atriz Deborah Secco.

Além da vida empresarial, Márcio faz alguns poucos trabalhos artísticos. O mais recente deles foi abrir a cerimônia do Golden Globes Tributes Gala Brazil, ocorrido no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, em março deste ano.

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Carreira na TV

Márcio Garcia estreou na TV como apresentador do MTV Sports (1993-1994). Depois disso, ele fez sucesso ao estrear como ator e fez diversas novelas da Globo, que o alçaram ao posto de galã.

Ele esteve em obras como ‘Anjo Mau’ (1997), ‘Malhação’ (1998), ‘Celebridade’ (2003) e ‘Caminho das Índias’ (2009). Como apresentador, ele se destacou à frente de ‘O Melhor do Brasil’ (2005-2008), na Record.

Na Globo, suas últimas participações foram no comando dos programas ‘Tamanho Família’ (2016-2019) e o ‘The Voice Kids’ (2016-2023).

Marcio está sem assumir um programa na TV desde 2022, quando comandou o reality musical.

Até o momento não há nenhum projeto anunciado que envolva o retorno de Garcia à TV aberta.

Casado com a nutricionista Andrea Santa Rosa, Marcio Garcia também se dedica à esposa e aos quatro filhos: Pedro, Nina, Felipe e João.

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