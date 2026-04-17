Márcio Garcia constrói império com faturamento de R$ 500 milhões

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Hoje com 56 anos, ex-ator administra uma empresa longe dos holofotes - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Márcio Garcia, um dos principais galãs da TV brasileira, se afastou dos holofotes e adotou um estilo de vida discreto, voltado para os negócios. Ele, que tem 56 anos, construiu um império de R$ 500 milhões, que ele administra longe dos holofotes.

O apresentador virou palestrante e vice-presidente do LIDE Miami, grupo que conecta líderes empresariais da América Latina e nos Estados Unidos.

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O principal negócio de Marcio, porém, é a MGM Participações, empresa que ele mesmo fundou e que é a principal responsável por seu faturamento atual.

A MGM Participações é uma holding que usa a própria visibilidade e influência para impulsionar outras empresas de menor porte.

Com 11 empresas em seu portfólio, a MGM tem um faturamento consolidado superior a R$ 500 milhões, segundo o jornal Extra.

A holding atua com empresas de diversos segmentos, até mesmo uma focada em estética, cuja sociedade o apresentador divide com a atriz Deborah Secco.

Além da vida empresarial, Márcio faz alguns poucos trabalhos artísticos. O mais recente deles foi abrir a cerimônia do Golden Globes Tributes Gala Brazil, ocorrido no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, em março deste ano.

Carreira na TV

Márcio Garcia estreou na TV como apresentador do MTV Sports (1993-1994). Depois disso, ele fez sucesso ao estrear como ator e fez diversas novelas da Globo, que o alçaram ao posto de galã.

Ele esteve em obras como ‘Anjo Mau’ (1997), ‘Malhação’ (1998), ‘Celebridade’ (2003) e ‘Caminho das Índias’ (2009). Como apresentador, ele se destacou à frente de ‘O Melhor do Brasil’ (2005-2008), na Record.

Na Globo, suas últimas participações foram no comando dos programas ‘Tamanho Família’ (2016-2019) e o ‘The Voice Kids’ (2016-2023).

Marcio está sem assumir um programa na TV desde 2022, quando comandou o reality musical.

Até o momento não há nenhum projeto anunciado que envolva o retorno de Garcia à TV aberta.

Casado com a nutricionista Andrea Santa Rosa, Marcio Garcia também se dedica à esposa e aos quatro filhos: Pedro, Nina, Felipe e João.