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TELEVISÃO

Morre aos 82 anos o ator, dublador e humorista Silvio Matos

Silvio ficou popular ao fazer parte do elenco do canal Parafernalha

Victoria Isabel
Por

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Silvio Matos
Silvio Matos -

O ator e dublador Silvio Matos morreu neste sábado, 11, aos 82 anos, no Rio de Janeiro. A notícia foi divulgada por colegas do artista nas redes sociais.

Com uma carreira marcada por décadas de atuação, Silvio se destacou na teledramaturgia brasileira, com passagens por novelas e programas da TV aberta, além de uma trajetória consolidada na dublagem. Ele iniciou a carreira no teatro nas décadas de 1960 e, nos anos 1970, atuou ao lado da esposa, Aliomar de Matos, em produções da TV Bandeirantes.

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O artista também participou de programas que marcaram gerações, como Carrossel, Mundo da Lua e Castelo Rá-Tim-Bum. Mais recentemente, esteve na série Louco Por Elas, onde contracenou com Glória Menezes.

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Na dublagem, deu voz a produções como A Feiticeira e Viagem ao Fundo do Mar, além de atuar como diretor de dublagem e publicitário.

Nos últimos anos, voltou a ganhar destaque entre o público ao participar de esquetes de humor do canal Parafernalha, onde conquistou uma nova geração de fãs. A causa da morte não foi confirmada.

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