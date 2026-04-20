BBB 26: Ana Paula é informada da morte do pai e decide permanecer no programa
Participante veterana é considerada favorita ao prêmio de R$ 5,5 milhões
A produção do BBB 26 informou a participante Ana Paula Renault sobre a morte do pai, Gerardo Renault, na noite deste domingo, 19. Finalista do reality, a sister foi chamada ao confessionário, onde recebeu a notícia.
Ao voltar para a casa, Ana Paula chorou e desabafou com Juliano Floss. “Não está mais fazendo sentido. Meu pai morreu”, disse abalada.
Considerada uma das favoritas ao prêmio de R$ 5,5 milhões, a participante afirmou que decidiu permanecer no jogo, mesmo após a perda.
Segundo relato de Ana Paula, a produção deixou claro que a decisão de continuar ou sair era dela. A sister também contou que assistiu a um vídeo gravado pelas irmãs.
“Eu agora estou sozinha no mundo. Não tenho mãe, a única pessoa que eu tinha era ele. Eu falava com ele sobre tudo. O que vai ser da minha vida?”, disparou a participante.
Leia Também:
Decisão da família
A família de Ana Paula havia optado inicialmente por não comunicar a morte durante o confinamento, em respeito a um desejo do próprio Gerardo Renault.
Em pronunciamento, as irmãs explicaram que o pai queria que Ana Paula seguisse até o fim do programa.
No entanto, por questões contratuais, a produção precisou informar a participante.
Segundo a família, mesmo hospitalizado, Gerardo acompanhava diariamente a participação da filha e desejava que ela chegasse à final. O BBB 26 termina na próxima terça-feira, 21.
