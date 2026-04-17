Vai ter BBB 26 hoje? Globo decide após morte de irmão de Tadeu Schmidt

Oscar Schmidt, irmão de Tadeu, faleceu nesta sexta-feira, 17 - Foto: Reprodução | Instagram

A programação da TV Globo nesta sexta-feira, 17, entrou no centro das atenções após a morte de Oscar Schmidt, irmão do apresentador Tadeu Schmidt.

Com a final do Big Brother Brasil 26 marcada para a próxima semana e a Prova do Finalista acontecendo ao vivo, internautas passaram a questionar se haverá exibição do reality hoje.

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Quem vai apresentar o BBB 26?

Após horas de dúvidas e especulações nas redes sociais, a TV Globo confirmou que Tadeu Schmidt seguirá normalmente no comando do Big Brother Brasil 26, mesmo após a morte do irmão, Oscar Schmidt.

Antes do posicionamento oficial, internautas chegaram a especular a ausência do apresentador na edição e levantaram hipóteses sobre quem poderia assumir a atração temporariamente. Entre os nomes mais mencionados estavam Pedro Bial, que marcou época no comando do reality, e Ana Clara Lima, que já tem histórico com o programa.

Apesar das especulações, a emissora optou por manter Tadeu à frente da edição, que deve começar com uma homenagem ao irmão.

Oscar Schmidt

Considerado um dos maiores atletas de basquete em todos os tempos, mesmo sem ter atuado na NBA, Oscar Schmidt disputou cinco edições consecutivas dos Jogos Olímpicos, com 1093 pontos marcados ao todo no torneio, marca que até hoje não foi alcançada por outro atleta.

O vínculo familiar entre eles foi citado diversas vezes pelo jornalista, inclusive em rede nacional. Durante o BBB 25, Tadeu relembrou a admiração que sente pelo irmão mais velho, destacando a diferença de idade — cerca de 17 anos — e o fato de sempre tê-lo como uma de suas maiores referências.

Vale destacar que Tadeu também tentou carreira esportiva no vôlei antes de se dedicar ao jornalismo. Ele chegou a ser convocado para a seleção brasileira infanto-juvenil aos 17 anos, em 1991.