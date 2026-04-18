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Edilson Capetinha não vai à final do BBB 26? Entenda o motivo
Final do reality show acontece no dia 21 de abril
O BBB 26 está chegando ao fim e, com isso, cresce a expectativa para a revelação do vencedor do reality da TV Globo. Entre as dúvidas do público, está a presença de Edilson Capetinha na final, que ainda não foi oficialmente confirmada.
Atualmente, o ex-jogador está no México participando de um evento promovido pela Confederação Brasileira de Futebol, ao lado de outros nomes históricos da Seleção Brasileira.
Em 2026, Edilson participou do BBB 26, mas acabou eliminado após uma discussão com outro participante baiano, Leandro Boneco.
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Viagem ao México
Além de Edilson, também estão presentes na viagem nomes como Adriano Imperador, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Júlio César, Amaral e Júnior.
A iniciativa tem como objetivo aproximar ídolos do futebol brasileiro do público mexicano, que mantém forte admiração por esses atletas.
Edílson estará na final?
Apesar da viagem internacional, o atleta deve chegar ao Brasil a tempo da final. Segundo informações da coluna de Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, o ex-jogador desembarca na terça-feira, 21, data em que acontece a final.
A final do BBB 26 será exibida nesta terça-feira,21. Até o momento, apenas o dançarino Juliano Floss está confirmado na disputa final, enquanto Ana Paula Renault, Milena e Leandro Boneco ainda competem por uma vaga.
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