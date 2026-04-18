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Edilson Capetinha não vai à final do BBB 26? Entenda o motivo

Final do reality show acontece no dia 21 de abril

Agatha Victoria Reis
Por

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Edílson Capetinha
Edílson Capetinha -

O BBB 26 está chegando ao fim e, com isso, cresce a expectativa para a revelação do vencedor do reality da TV Globo. Entre as dúvidas do público, está a presença de Edilson Capetinha na final, que ainda não foi oficialmente confirmada.

Atualmente, o ex-jogador está no México participando de um evento promovido pela Confederação Brasileira de Futebol, ao lado de outros nomes históricos da Seleção Brasileira.

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Em 2026, Edilson participou do BBB 26, mas acabou eliminado após uma discussão com outro participante baiano, Leandro Boneco.

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Viagem ao México

Além de Edilson, também estão presentes na viagem nomes como Adriano Imperador, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Júlio César, Amaral e Júnior.

A iniciativa tem como objetivo aproximar ídolos do futebol brasileiro do público mexicano, que mantém forte admiração por esses atletas.

Edílson estará na final?

Apesar da viagem internacional, o atleta deve chegar ao Brasil a tempo da final. Segundo informações da coluna de Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, o ex-jogador desembarca na terça-feira, 21, data em que acontece a final.

A final do BBB 26 será exibida nesta terça-feira,21. Até o momento, apenas o dançarino Juliano Floss está confirmado na disputa final, enquanto Ana Paula Renault, Milena e Leandro Boneco ainda competem por uma vaga.

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Tags:

bbb 26 Big Brother Brasil

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