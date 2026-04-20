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TRAGETÓRIA

Deputado na ditadura e atuação polêmica na SPI; quem era o pai de Ana Paula Renault

Gerardo Renault faleceu aos 96 anos neste domingo (19)

Franciely Gomes
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Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault -

A morte do pai de Ana Paula Renault comoveu os telespectadores do Big Brother Brasil 26 neste domingo, 19. Gerardo Renault faleceu aos 96 anos de idade, após passar um período internado em um hospital de Minas Gerais. A participante está na final do programa da TV Globo.

Quem era Gerardo Renault?

Influente político mineiro, Gerardo Renault colecionou uma trajetória polêmica. Sua carreira começou em 1951, quando foi eleito vereador de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. Ele ainda foi reeleito quatro vezes.

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Após o último mandato como vereador, Gerardo conquistou os cargos de deputado estadual, entre 1967 e 1979, e federal, entre 1979 e 1982. Ele era filiado do partido Aliança Renovadora Nacional (Arena), legenda que dava sustentação ao Regime Militar no Brasil.

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Atuação na SPI

Secretário de Estado da Agricultura entre 1979 e 1982, Gerardo aparece no Volume 1 do 'Relatório Figueiredo', documento que denunciou atrocidades cometidas contra povos indígenas no Brasil pelo Serviço de Proteção ao Índio (SPI), que era subordinado no Ministério da Agricultura na época.

Seu nome foi citado em listas de funcionários e diretores que foram alvo de inquéritos administrativos, apontando irregularidades na gestão de patrimônio e terras indígenas.

Em 1982, durante sua atuação como deputado, ele foi a favor do controle policial sobre indígenas. A ação sugeria medidas de contenção contra os povos originários, favorecendo a perseguição contra a e invasão de terras e propriedades.

“[Sugiro] um forte dispositivo policial na área externa da reserva indígena, com o objetivo de exercer o controle sobre os índios [sic], impedindo que os mesmos se embriaguem e cometam pilhagens”, afirmou Gerardo em documentos da época.

O discurso reconhecia a situação do grupo, mas propunha a administração estatal dos indígenas, alinhada à política vigente daquele ano, antes da criação oficial da Constituição de 1988.

Entretanto, a sugestão foi oficialmente refutada pela Fundação Nacional do Índio (Funai). O órgão alegou que a ideia feria a dignidade da população índigena e era baseada apenas em aplicação de disciplina com força e favorecia apenas os fazendeiros da região.

Fim da trajetória política

Apesar de ter passado por diversas comissões parlamentares ao longo dos anos, Gerardo finalizou sua trajetória política como presidente do Instituto de Previdência do Legislativo de Minas Gerais (Iplemg).

Ele foi eleito para o comando do em 1991 e permanecia no cargo até 2025, durando cerca de 35 anos na função. Ele se aposentou oficialmente em novembro, com aposentadoria registrada de R$ 18 mil.

Segundo dados contidos no Portal da Transparência da Câmara dos Deputados, o valor exato recebido pelo político aposentado foi de R$ 18.082,81 por mês, até o dia de sua morte.

Relação familiar

Pai de cinco filhos, Gerardo Renault teve dois casamentos. Da primeira relação ele gerou Gisele, Rene e Cibele. Já a segunda ocasionou no nascimento de Cida e Ana Paula Renault, que está concorrendo ao grande prêmio do BBB 26.

A mãe de Ana Paula se chamava Maria da Conceição Machado Renault e faleceu em um acidente de carro em 1998, quando a participante do BBB tinha apenas 17 anos de idade.

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Tags:

bbb 26 Política

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