SEM PRESSÃO
Eleições: Lula diz estar “tranquilo” para disputar 4º mandato
Na Alemanha, presidente minimizou avanço de Flávio Bolsonaro nas pesquisas
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira, 20, estar “tranquilo” para disputar um possível quarto mandato presidencial e negou que viva um momento de turbulência no cenário eleitoral.
A declaração foi dada durante coletiva de imprensa na Alemanha, quando Lula foi questionado sobre o ambiente político para as eleições.
“Não tem turbulência nenhuma. Eu encaro eleição como a coisa mais democrática, mais tranquila possível. Sou o cidadão que mais disputou eleição na história do Brasil, portanto eleição para mim não tem turbulência”, disse.
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Cenário eleitoral
A fala ocorre em meio ao avanço de pesquisas que indicam disputa mais apertada para 2026. Um levantamento da Quaest divulgado na última semana aponta empate técnico entre Lula e o senador Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno.
Flávio aparece com 42% das intenções de voto, contra 40% do presidente. É a primeira vez que o senador ultrapassa Lula numericamente nesse cenário, embora dentro da margem de erro.
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