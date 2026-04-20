Brasil cansou de ser tratado como pobre e será potência, diz Lula

Lula em agenda na Alemanha. - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Lula fez um discurso inflamado em defesa do Brasil durante discurso de abertura do estande brasileiro na Feira Industrial de Hannover, nesta segunda-feira, 20. O mandatário falou sobre a vontade de transformar o Brasil em uma potência mundial.

Estamos falando de um país que cansou de ser pequeno, de estar em via de desenvolvimento. Um país que cansou de ser tratado como do terceiro mundo. Um país que cansou de ser tratado como invisível. Nós somos uma grande nação, temos 215 milhões de habitantes, temos uma economia razoavelmente estável e conquistamos muita credibilidade nos últimos anos" presidente Lula na Alemanha

"Cansamos de ser tratados como um país pobre e pequeno. Temos uma boa base intelectual e tecnológica, temos empresas extraordinárias como a Petrobras e a Embraer, a terceira maior produtora de avião do mundo, e a capacidade de compartilhar com a Alemanha", acrescentou o presidente.

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Lula ainda aproveitou para falar sobre imigração e lembrar que as portas do Brasil estão abertas aos que, assim como ele, defendem o multilateralismo e a paz.

"Nós, brasileiros, temos muito o que oferecer de oportunidade de investimento, de compartilhamento de atividades empresariais, entre nossas universidades, a troca de experiências científicas e tecnológicas, para que possamos progredir e crescer juntos".

Agenda na Europa

Lula viajou para a Europa na última sexta-feira, 17, para um giro em três países. Sua primeira parada foi na Espanha, onde participou da 1ª Cúpula Brasil–Espanha e também da 4ª Reunião de Alto Nível do Fórum Democracia Sempre, iniciativa lançada em 2024 para fortalecer a coordenação internacional em defesa da democracia.

A segunda etapa da viagem pela Europa ocorre na Alemanha, nos dias 19 e 20 de abril, em Hannover. Na ocasião, Lula se reuniu com o chanceler alemão Friedrich Merz e participa da abertura da 42ª edição do Encontro Econômico Brasil–Alemanha.

O petista chega a Portugal na manhã de terça-feira (21). Lula se reúne pela primeira vez com o primeiro-ministro Luís Montenegro, no Palácio de São Bento e com o presidente da República Portuguesa, António José Seguro, no Palácio de Belém.