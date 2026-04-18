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FÓRUM INTERNACIONAL

Lula eleva tom contra guerras e fala em ameaça global na Europa

Presidente participa de evento na Espanha nesta sábado, 18

Ane Catarine
Por

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Lula cumpre agenda na Europa
Lula cumpre agenda na Europa -

Cumprindo agenda na Europa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa da 4ª Reunião de Alto Nível do Fórum Democracia Sempre, em Barcelona, neste sábado, 18. Na ocasião, o petista elevou o tom ao criticar guerras e defender a paz nas relações internacionais.

“Nós não podemos levantar todo dia de manhã e dormir todo dia à noite com um tweet de um presidente da República ameaçando o mundo, fazendo guerra”, disse Lula, sem citar nominalmente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

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Ao tratar do tema, Lula citou conflitos no Oriente Médio, a investida americana contra o Irã e questionou se a população mais pobre deve pagar pela “irresponsabilidade de guerras”.

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O presidente brasileiro também criticou os gastos militares globais. “O que não pode é o mundo gastando 2 trilhões e 700 bilhões de dólares em armas e o povo passando fome”, afirmou.

Entenda o evento

A 4ª Reunião de Alto Nível do Fórum Democracia Sempre reúne chefes de Estado e de governo para debater o fortalecimento da democracia e os desafios globais.

Criado em 2024 por iniciativa de líderes progressistas, entre eles Lula e o espanhol Pedro Sánchez, o fórum busca ampliar a articulação internacional diante do avanço de movimentos autoritários.

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