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VIAGEM INTERNACIONAL

Lula inicia viagem à Europa com agenda em três países

Presidente deve retornar ao Brasil apenas na próxima quarta, 22

Ane Catarine
Por

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Lula durante cerimônia oficial de chegada à Espanha
Lula durante cerimônia oficial de chegada à Espanha -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) inicia nesta sexta-feira, 17, uma viagem à Europa, com compromissos oficiais na Espanha, Alemanha e Portugal. A agenda inclui reuniões com chefes de Estado, participação em fóruns internacionais e encontros com empresários.

A previsão é que Lula retorne ao Brasil na próxima quarta-feira, 22. Na volta, deve retomar a articulação política para destravar a aprovação do advogado-geral da União, Jorge Messias, no Supremo Tribunal Federal (STF).

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Confira abaixo a agenda de Lula na Europa:

Espanha

Na Espanha, o presidente participa nesta sexta-feira da 1ª Cúpula Brasil–Espanha, voltada ao fortalecimento das relações entre os dois países. A agenda prevê uma reunião reservada entre os chefes de governo e, em seguida, um encontro ampliado com ministros das duas delegações.

Ainda no país, Lula participa de um jantar com líderes do Fórum Democracia Sempre, realizado no Museu Nacional de Arte da Catalunha.

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No sábado, 18, o presidente segue em Barcelona para participar da 4ª Reunião de Alto Nível do Fórum Democracia Sempre, que reúne líderes internacionais para discutir a defesa da democracia e a cooperação entre países.

Alemanha

Na segunda-feira, 20, Lula estará na Alemanha, onde participa da abertura do 42º Encontro Econômico Brasil–Alemanha. O evento reúne autoridades e empresários para debater temas como inovação, sustentabilidade, geopolítica, indústria de defesa e inteligência artificial.

O presidente também participa de uma reunião intergovernamental entre Brasil e Alemanha, com a presença de ministros dos dois países, para tratar do avanço de acordos bilaterais.

Portugal

Na terça-feira, 21, Lula chega a Portugal, onde cumpre agenda oficial com o primeiro-ministro Luís Montenegro e com o presidente português António José Seguro.

Os encontros devem abordar temas como a situação da comunidade brasileira no país, além de assuntos ligados à paz internacional e ao fortalecimento das relações entre Brasil e Portugal.

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