Lula articula jantar estratégico para destravar Jorge Messias no STF

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Lula e Davi Alcolumbre - Foto: Evaristo Sá | AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) intensificou a articulação para garantir a aprovação do nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal (STF).

Logo após o relator da indicação apresentar parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Lula pediu ao presidente do Congresso, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que organize um jantar com senadores para consolidar apoio.

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A ideia, segundo o blog do Camarotti, é reunir parlamentares na residência oficial do Senado e fortalecer a base a favor de Messias antes da sabatina prevista para o dia 29 de abril.

Há ainda a possibilidade de o próprio Lula convidar os senadores para um jantar no Palácio da Alvorada.

Os dois conversaram pessoalmente na terça-feira, 14, no Palácio do Planalto, durante a solenidade de posse do novo ministro das Relações Institucionais, José Guimarães (PT).

Na quinta-feira, 16, Lula embarca em viagem internacional, com agendas na Europa durante o feriadão de Tiradentes. Com isso, o jantar deve ficar para depois.

Votação adiantada: saiba quando será a nova votação

Nesta manhã, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado adiantou a sabatina de Messias para o dia 28, uma terça-feira. A mudança na data ocorreu após um pedido do relator da indicação, o senador Weverton Rocha (PDT-MA).

A alteração foi reforçada pelo líder do governo, senador baiano Jaques Wagner (PT), que é membro do colegiado.

Tramitação da indicação

No mês passado, Lula enviou ao Senado a mensagem presidencial para formalizar a indicação de Jorge Messias à vaga aberta com a aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso, em outubro de 2025.

Para tomar posse, Messias precisa passar pela sabatina na CCJ e ter o nome aprovado na comissão e no plenário da Casa.

Quem é Jorge Messias?

Jorge Messias tem 46 anos e é advogado-geral da União desde o início do atual governo Lula, em 2023. Se aprovado, poderá permanecer no STF até os 75 anos, idade limite para aposentadoria.

Natural de Recife, é procurador da Fazenda Nacional desde 2007 e formado em Direito pela UFPE, com mestrado e doutorado pela Universidade de Brasília.