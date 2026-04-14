Sob pressão das eleições, José Guimarães assume ministério do governo Lula

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Lula ao lado do novo ministro José Guimarães - Foto: Ricardo Stuckert/PR

Com a missão de articular a relação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o Congresso Nacional, o deputado federal José Guimarães (PT-CE) toma posse como novo ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) nesta terça-feira, 14.

O ex-líder do governo na Câmara substituirá Gleisi Hoffmann, que deixou o cargo para disputar uma vaga no Senado pelo Paraná.

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Desafio

Melhorar a relação do governo com a Câmara e o Senado será um dos principais desafios de José Guimarães à frente do novo cargo. Diante de uma maioria formada por parlamentares de oposição, Lula enfrenta resistências desde o início do mandato.

Em ano eleitoral, o governo federal tenta avançar em pautas de apelo popular no Congresso. Entre as prioridades está o fim da escala 6x1, proposta defendida pelo Planalto e que ainda enfrenta resistência para avançar.

Histórico da pasta

No terceiro mandato do presidente Lula, a pasta foi comandada inicialmente por Alexandre Padilha.

Com a ida de Padilha para o Ministério da Saúde, Gleisi assumiu a articulação política do governo no Congresso Nacional e, agora, será sucedida por Guimarães.

A SRI é responsável pela interlocução do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional e os demais Poderes da República. Trata-se de uma posição estratégica para viabilizar a agenda do governo no Legislativo.