NOVA MISSÃO
Sob pressão das eleições, José Guimarães assume ministério do governo Lula
Ex-líder do governo na Câmara toma posse na SRI nesta terça-feira, 14
Com a missão de articular a relação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o Congresso Nacional, o deputado federal José Guimarães (PT-CE) toma posse como novo ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) nesta terça-feira, 14.
O ex-líder do governo na Câmara substituirá Gleisi Hoffmann, que deixou o cargo para disputar uma vaga no Senado pelo Paraná.
Desafio
Melhorar a relação do governo com a Câmara e o Senado será um dos principais desafios de José Guimarães à frente do novo cargo. Diante de uma maioria formada por parlamentares de oposição, Lula enfrenta resistências desde o início do mandato.
Em ano eleitoral, o governo federal tenta avançar em pautas de apelo popular no Congresso. Entre as prioridades está o fim da escala 6x1, proposta defendida pelo Planalto e que ainda enfrenta resistência para avançar.
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Histórico da pasta
No terceiro mandato do presidente Lula, a pasta foi comandada inicialmente por Alexandre Padilha.
Com a ida de Padilha para o Ministério da Saúde, Gleisi assumiu a articulação política do governo no Congresso Nacional e, agora, será sucedida por Guimarães.
A SRI é responsável pela interlocução do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional e os demais Poderes da República. Trata-se de uma posição estratégica para viabilizar a agenda do governo no Legislativo.
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