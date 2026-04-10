Eleições e fim da escala 6x1 dominam reunião da CNB

Reunião da CNB - Foto: Divulgação

Fim da escala 6x1, reeleição do presidente Lula (PT) e eleição estadual entraram no debate da reunião da Coordenação da Estadual da CNB de Todas as Lutas, conduzida pelo secretário nacional de Combate ao Racismo do Partido dos Trabalhadores (PT), Tiago Soares.

Na ocasião, Soares apresentou, em um seminário, uma análise de conjuntura política nacional. Em sua fala, destacou a centralidade da organização popular e da continuidade dos projetos políticos em curso no país.

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“A reeleição do presidente Lula e o fortalecimento dos nossos projetos estaduais são fundamentais para garantir que o Brasil siga avançando na redução das desigualdades. Isso passa também por pautas concretas da classe trabalhadora, como o fim da escala 6x1, que precisa ser enfrentada com mobilização social e compromisso político”, afirmou.

O encontro também marcou a convocação de um seminário estadual, que acontecerá no próximo dia 30 de abril, reunindo lideranças e militantes de diversas regiões.

Eleições

Já sobre as eleições, a equipe destacou os seguintes apoios:

reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT);

reeleição do governador Jerônimo Rodrigues , do senador Jaques Wagner, à eleição ex-ministro da Casa Civil do governo Lula, de Rui Costa, ambos do PT;

além da reeleição do deputado federal Afonso Florence;

da deputada estadual Fátima Nunes.

A Coordenação Estadual da CNB de Todas as Lutas realizou reunião, reafirmando compromissos políticos, organizativos e de mobilização social no estado da Bahia.

Curso de formação política

Outro ponto de destaque foi o compromisso com a formação política da militância. Entre os dias 22 e 23 deste mês, será realizado um curso de formação política em Salvador.

Além disso, a coordenação reforçou o calendário de atividades da Escola Nacional de Formação Política Luiza Mahin, como parte da estratégia de qualificação permanente da militância.

Programas de Governo Participativo (PGPs)

A reunião também contou com informes do coletivo de mulheres, que destacaram a participação da CNB de Todas as Lutas na elaboração dos Programas de Governo Participativo (PGPs) e nas plenárias territoriais, além da atuação em nível nacional na construção de uma resolução sobre a questão eleitoral.

A coordenação também confirmou participação no Congresso Nacional do PT, com a defesa do fortalecimento dos setoriais e a proposta de transformação do setorial inter-religioso em secretaria partidária.

Organizativo

No âmbito organizativo, foi reafirmado o fortalecimento de diversos setoriais no estado e nacionalmente, com destaque para os setoriais dirigidos por membros da CNB de todas as lutas, segurança pública, direitos dos animais, segurança alimentar e nutricional, secretaria LGBTQIAPN+ e o setorial inter-religioso.

Além disso, a CNB de Todas as Lutas reafirmou seu compromisso com a luta sindical, destacando o fortalecimento da atuação junto ao Sindipoc, Sindicato dos Policiais Civis do Estado da Bahia.

Com foco no próximo ciclo político, mirando as eleições de 2028, a corrente também avançou no fortalecimento dos diretórios municipais, com destaque para o município de Catu, dirigido por mulheres, onde o PT deverá lançar candidatura feminina para disputar as eleições majoritárias.

Campo cultural

No campo cultural, a CNB de Todas as Lutas convida a militância e a população em geral para o 4º Arraiá da Associação do Bafava, que será realizado entre os dias 6 e 7 de junho, no município de Ibipeba, no território de Irecê, fortalecendo as tradições populares e a cultura nordestina.