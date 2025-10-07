Florence, Luis Dulci e Josias Gomes participam do 2º seminário da CNB

Afonso Florence é um dos presentes no evento - Foto: Rafaela Araújo | AG. A TARDE

A um ano das eleições de 2026, militantes, dirigentes e intelectuais que compõem a CNB de Todas as Lutas, tendência interna do PT, começam a se movimentar. No dia 25 de outubro, das 9 às 16h, eles estarão reunidos no Auditório da APUB-UFBA, localizado no bairro da Federação, em Salvador, para o 2º Seminário Estadual da CNB de Todas as Lutas.

O encontro promete antecipar discussões que serão travadas nos próximos meses, em níveis nacional e estadual.

Saiba quem estará no evento

Ex-ministro da Secretaria Geral da Presidência no primeiro governo Lula e vice-presidente do PT, Luis Dulci;

Gleide Andrade, tesoureira nacional do PT;

Josias Gomes, deputado federal

Afonso Florence, secretário da Casa Civil;

Gutierres Barbosa, coordenador nacional do Setorial Inter-religioso do PT;

Ivan Alex, ex-secretário nacional de movimentos populares e assessor do governador Jerônimo Rodrigues (PT);

Professora Ieda Franco, membro do diretório estadual;

Petra Perón, secretária estadual LGBT do PT-BA.

O que diz o PT?

O 2º Seminário Estadual da CNB de Todas as Lutas, segundo terá um olhar para temas conjunturais que estão na ordem do dia, tanto em nível internacional, quanto nas esferas nacional e estadual, além de discutir tática e estratégia para eleições de 2026, movimentos sociais e intervenção na direção do PT.

Confira todas informações



