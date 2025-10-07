POLÍTICA
Florence, Luis Dulci e Josias Gomes participam do 2º seminário da CNB
Evento acontece no dia 25 de outubro
A um ano das eleições de 2026, militantes, dirigentes e intelectuais que compõem a CNB de Todas as Lutas, tendência interna do PT, começam a se movimentar. No dia 25 de outubro, das 9 às 16h, eles estarão reunidos no Auditório da APUB-UFBA, localizado no bairro da Federação, em Salvador, para o 2º Seminário Estadual da CNB de Todas as Lutas.
O encontro promete antecipar discussões que serão travadas nos próximos meses, em níveis nacional e estadual.
Saiba quem estará no evento
- Ex-ministro da Secretaria Geral da Presidência no primeiro governo Lula e vice-presidente do PT, Luis Dulci;
- Gleide Andrade, tesoureira nacional do PT;
- Josias Gomes, deputado federal
- Afonso Florence, secretário da Casa Civil;
- Gutierres Barbosa, coordenador nacional do Setorial Inter-religioso do PT;
- Ivan Alex, ex-secretário nacional de movimentos populares e assessor do governador Jerônimo Rodrigues (PT);
- Professora Ieda Franco, membro do diretório estadual;
- Petra Perón, secretária estadual LGBT do PT-BA.
O que diz o PT?
O 2º Seminário Estadual da CNB de Todas as Lutas, segundo terá um olhar para temas conjunturais que estão na ordem do dia, tanto em nível internacional, quanto nas esferas nacional e estadual, além de discutir tática e estratégia para eleições de 2026, movimentos sociais e intervenção na direção do PT.
Confira todas informações
