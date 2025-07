Votação histórica elege Tássio Brito como presidente do PT Bahia

Tássio assumirá o lugar deixado por Éden Valadares - Foto: Divulgação

Militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Tássio Brito é o novo presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) da Bahia. A novidade foi anunciada nesta segunda-feira, 7, pelo agora ex-presidente Éden Valadares, por meio das redes sociais.

Cotado como favorito para vencer a disputa, Tássio foi eleito com votação recorde, de acordo com Valadares, e somou mais de 73% dos votos válidos, depositados pelos filiados da sigla no estado, em mais de 360 municípios que foram às urnas no último domingo, 6.

Veja

Lançado a contragosto de uma ala do PT, Tássio contou com o apoio do senador Jaques Wagner para concorrer à vaga deixada por Valadares. Além do congressistas, outros nomes do primeiro escalão do governo Jerônimo Rodrigues (PT) se engajaram na campanha do militantes. Foram eles:

secretário Felipe Freitas (Direitos Humanos);

secretária Rowenna Brito (Educação).

Após o resultado, o novo dirigente estadual fez um discurso de agradecimento à militância do PT, e em especial, ao senador Jaques Wagner.

“Meu primeiro agradecimento é a toda militância do PT, que participou desse PED (Processo de Eleições Diretas), e fez disso o maior da Bahia. Queria agradecer de forma especial o meu companheiro Jaques Wagner”, iniciou Tássio, que continuou:

“Jaques Wagner é um companheiro que é um orgulho para nós da Bahia, que pensa a dimensão do PT para todas as gerações e é um dos principais motores do nosso partido e dessa política de renovação”, afirmou o petista.

Assista ao anúncio

Tássio assume oficialmente a presidência da legenda em setembro, quando termina o mandato de seis anos de Éden Valadares. Já na próxima sexta-feira, 11, será divulgada a contabilização dos percentuais das chapas ao Diretório Estadual.

Disputa

Tássio Brito disputou o espaço com nomes como Jonas Paulo, da tendência Construindo um Novo Brasil (CNB), Paulo Riela, e Rodrigo Pereira.

Mais cedo, o Portal A TARDE apurou que a última parcial contabilizada pelo partido, Tássio Brito aparecia com 69,5% dos votos, seguido por Jonas Paulo, militante histórico do partido, que tem 28%. Paulo Riela tem 1,3%.

Os demais candidatos não atingiram 1% dos votos até o momento. Ao todo, foram apurados os votos de 130 municípios baianos.

Eleições Diretas (PED)

O Processo de Eleições Diretas (PED), pleito realizado pelo PT para escolher dirigentes de todas as esferas (municipal, estadual e nacional), ocorreu no domingo, 6. Os votos, contudo, foram contabilizados nesta segunda, 7.

Em Salvador, a escolhida para representar os petistas da capital baiana foi Ana Carolina.

O deputado estadual Rosemberg Pinto também saiu felizardo da disputa e foi eleito como presidente da sigla em São Francisco do Conde, seu reduto eleitoral.

PT Nacional

O PT tem novo presidente nacional. O ex-prefeito de Araraquara, Edinho Silva, foi eleito para comandar os rumos da sigla até 2029, no PED, realizado no domingo, 6.

O resultado foi divulgado na tarde desta segunda-feira, 7, mesmo com o impasse no pleito no diretório do PT de Minas Gerais. A segunda instância do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), entretanto, derrubou a liminar que proibia a realização da eleição no estado.

Edinho assume no lugar do senador Humberto Costa, eleito de maneira interina para ocupar cadeira deixada por Gleisi Hoffmann ao virar ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI).