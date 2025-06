Tássio Brito promete campanha sem ataques no PT Bahia

Tássio é candidato à presidência do PT-BA com o apoio de Wagner - Foto: Divulgação

O petista Tássio Brito, militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e candidato à presidência do PT na Bahia, afirmou nesta sexta-feira, 13, que fará uma campanha marcada pela apresentação de projetos ao partido, sem ataques de qualquer ordem a seus adversários na disputa.

“Nossa pauta é dialogar com a militância do PT sobre os desafios do partido, seu fortalecimento, desde o menor município até a questão nacional. Nós vamos apresentar propostas para o PT, e não atacar ninguém", assegurou o petista.

A candidatura de Tássio Brito reúne os apoios de nove correntes internas do PT, movimentos sociais e lideranças políticas. Em destaque, está o senador Jaques Wagner (PT) que defende a eleição do militante do MST para comandar o partido na Bahia.

"Estamos andando muito, dialogando muito, de norte a sul do estado, de leste a oeste, estou no oeste, inclusive, debatendo ideias, programa, política. Não faremos do PED palanque para falar mal de nenhuma liderança ou companheiro do PT. Esse é nosso compromisso e o que a militância do PT espera desse PED. Um debate de alto nível sobre os desafios partidários e eleitorais do PT", afirmou Tássio.

O candidato ainda fez questão de ressaltar que o PT é um partido plural, com diversidade de ideias, e daí resulta unidade partidária.

"Não existem inimigos dentro do PT. A disputa é natural e deve ser feita com maturidade. Mas ela vai se encerrar dia 06 de julho e no dia seguinte marcharemos juntos para não permitir a volta da extrema-direita no Brasil e do carlismo na Bahia. Essa será nossa postura nas plenárias, na imprensa, nas redes sociais e no diálogo com cada militante", concluiu.

Alianças

Nos bastidores, Wagner costurou alianças para garantir um favoritismo a Tássio na disputa pela presidência estadual do PT. Uma das mais importantes foi construída com a tendência Democracia Socialista (DS), através do deputado estadual Robinson Almeida (PT).

A DS tinha duas candidaturas: a de Liliane Oliveira para o PT Bahia e a de Ana Carolina para o PT Salvador. Já Wagner, além de Tássio no diretório estadual, apoiava a reeleição de Cema Mosil no núcleo municipal.

O senador, então, articulou a retirada da candidatura de Cema Mosil e anunciou apoio a Ana Carolina para a presidência do PT Salvador. Em contrapartida, a DS retirou o nome de Liliane Oliveira e passou a apoiar Tássio Brito.