Júnior Marabá recebe ACB e A TARDE na Bahia Farm Show 2025

João Mello Leitão, Júnior Marabá, Isabela Suarez, Guilherme Travisani e Gabriel Suarez - Foto: Dovulgação | Secom LEM

O prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Júnior Marabá (PP), recebeu na Bahia Farm Show 2025, nesta quinta-feira, 12, uma comitiva formada pela nova presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB), a empresária Isabela Suarez, seu vice, Guilherme Travisani, o presidente do Grupo A TARDE, João Mello Leitão, e Gabriel Suarez.

O encontro aconteceu no estande montado pelo Grupo A TARDE no evento. Nos dias de feira, o espaço recebeu importantes autoridades do município e do estado, além de representantes do agronegócio e lideranças de associações. Eleita presidente da ACB na quarta, 11, Isabela Suarez pregou a aproximação com setores expressivos da economia.

"É uma entidade transversal que quer se aproximar cada vez mais dos setores econômicos expressivos do estado, e o agronegócio não está fora disso", afirmou a empresária.

Isabela Suarez comandará a associação pelo biênio 2025/2027, sucedendo Paulo Cavalcanti. A chapa única vencedora foi formada por nomes como Guilherme Travisiani, Marcelo Neeser Nogueira Reis e Maria Constança Carneiro Galvão.

O grupo ainda percorreu pelos demais estandes da feira, que está na sua 19ª edição, e tem como tema 'Agro Inteligente, Futuro Sustentável'.

Espaço A TARDE

O Grupo A TARDE está presente na 19ª edição da Bahia Farm Show, com um estande para receber autoridades e representantes do setor, além de debater sobre o futuro do agronegócio e desenvolvimento sustentável.

