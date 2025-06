Municípios do Nordeste apostam em investimento no pequeno produtor

Prefeito do município de Uruçuí Gilberto Júnior - Foto: Divulgação | A TARDE

A Bahia Farm Show, que iniciou na terça-feira, 10, tem sido uma grande vitrine para grandes empresários do agronegócio, mas também aos municípios de estados do Nordeste, como o Uruçuí, no Piauí. Cidade faz parte da região denominada Matopiba, fronteira entre os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.



A cidade de cerca de 25 mil pessoas marca a presença através do prefeito do município Gilberto Júnior, que além de elogiar o evento também ressaltou que a feira é uma oportunidade de levar tecnologias para a cidade, cuja agropecuária é um forte setor econômico.

Uruçuí tem um potencial agrícola muito marcante. Temos uma característica importante que é ser um polo regional e temos investido muito nisso, não só na agricultura de alta precisão, mas também nos pequenos produtores Gilberto Júnior - prefeito de Uruçuí-PI

“Estamos potencializando a silagem, a aragem, investimentos em maquinários, como tratores e investindo principalmente nos pequenos agricultores que é quem realmente faz o impacto na população”, continuou ele.

Bahia Farm Show

A Bahia Farm Show 2025 é uma das maiores feiras de tecnologia agrícola do Norte e Nordeste. Desde a terça-feira, 10, o evento leva diversas e as mais novas tecnologias agrícolas para produtores rurais, técnicos, empresários e estudantes do agronegócio.

A edição deste ano da Bahia Farm Show, com o tema “Agro Inteligente, Futuro Sustentável”, reúne 434 expositores que apresentam mais de mil marcas e soluções tecnológicas em máquinas e implementos agrícolas, sistemas de irrigação, sementes, fertilizantes, aviação agrícola e ferramentas digitais para conectividade e gestão do trabalho no campo.

“Aqui podemos levar integração entre os empresários, produtores, gestores, crianças de todas as idades. E estamos aqui para melhorar ainda mais a nossa feira e levar os acertos daqui e copiar em nossa cidade”, finalizou o gestor municipal de Uruçuí.

Capacitação e educação em agro

Ainda de acordo com o Gilberto Júnior, o maior investimento na área do agronegócio na cidade tem sido diretamente na educação.

"Educação é a base. Foi a primeira coisa que fiz: investir em educação. Se não houver formação logo na primeira infância até o ensino técnico eu não consigo gerar emprego e renda para a minha cidade e não há como acompanhar o crescimento dessa riqueza

Segundo o gestor, a capacitação e a educação sobre o setor é introduzido desde cedo para que haja mais pujança à economia local e regional.

"Nesse ano, pela primeira vez, levamos as nossas crianças para a Feira ExpoSoja para entender o quanto esse poder agrícola pode melhorar a vida de qualquer pessoa", continuou ele.

* Repórter está na cobertura do Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães