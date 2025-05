Wagner e Robinson costuram aliança em eleição interna do PT

Tiago Ferreira, Robinson Almeida, Ana Carolina e Jaques Wagner - Foto: Divulgação

O retorno das eleições diretas ao Partido dos Trabalhadores (PT) está balançando as estruturas internas da legenda. A mudança do processo eleitoral, antes indireto, voltou a dar força às antigas tendências minoritárias da sigla e pulverizou o número de candidaturas em todos os diretórios petistas do país.

Na Bahia, não está sendo diferente. O grupo do senador Jaques Wagner (PT) sempre foi próximo à tendência Construindo um Novo Brasil (CNB) — também conhecida como “Campo Majoritário”. Porém, com o novo Processo de Eleição Direta (PED), a aliança se desfez e as duas forças seguem agora caminhos diferentes.

Neste momento, Ellen Coutinho, Gabriel Cavalcante, Jonas Paulo, Liliane Oliveira, Paulo Riela, Rodrigo Pereira e Tássio Brito são os nomes colocados para a presidência do PT na Bahia, em uma disputa que já teve outros nomes, que foram desistindo no meio do processo.

Tássio Brito, militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), é aliado de Wagner e considerado o favorito para vencer o PED na Bahia. Quem surge como seu principal oponente é justamente o candidato da CNB, o histórico militante petista Jonas Paulo, que chegou a lutar na Independência de Angola.

Para garantir a vitória de Tássio, Wagner articula junto ao deputado estadual Robinson Almeida (PT), da tendência Democracia Socialista (DS), uma aliança que pode dar uma boa frente ao seu grupo. A ideia é que a DS abra mão de sua candidatura, representada por Liliane Oliveira, e apoie o militante do MST para a presidência do PT-BA.

A contrapartida já foi dada por Wagner neste sábado, 17, quando o senador compareceu à plenária da DS e anunciou seu apoio à candidatura de Ana Carolina à presidência municipal do PT em Salvador. Com isso, a atual presidente soteropolitana do PT, Cema Mosil, professora e militante ligada ao sem-teto, deve retirar seu nome da disputa à reeleição.

Negociação perto do fim

Wagner e a DS ainda devem fechar, na próxima semana, os últimos detalhes da aliança, que deve orientar voto casado de Tássio Brito a nível estadual e Ana Carolina no âmbito municipal.

“É uma possibilidade que aumentou com essa ida de Wagner, porque nós já tínhamos uma negociação em aberto, onde nós reivindicamos que a chapa que apoie Tássio no estado apoie a candidata da DS, Ana Carolina, em Salvador. Em contrapartida, a gente apoiaria a candidatura dele à presidência estadual, que seria Tássio”, confirmou Robinson Almeida, em entrevista ao Portal A TARDE.

“A negociação ainda está em curso, de apoios recíprocos. A ida de Wagner, creio que intensificou essa alternativa. Nesta semana, a gente vai trabalhar, para ver se fecha mesmo todas as questões que colocamos para a outra chapa e fazer esse acordo”, complementou o parlamentar.

Salvador à vista

O acordo entre Wagner e a DS tem em vista as próximas eleições municipais, em 2028. Havia uma pressão interna para que o próprio Robinson fosse candidato à presidência do PT em Salvador, no lugar de Ana Carolina, buscando dar ainda mais força ao nome do parlamentar para a possível disputa da prefeitura da capital daqui a três anos.

Robinson, porém, descartou a possibilidade. O deputado diz estar concentrado, neste momento, em construir a sua reeleição à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) em 2026, o que deve ser feito em suas bases em Salvador e, principalmente, no interior do estado.

O parlamentar, porém, não descarta colocar seu nome, passadas as eleições estaduais em 2026, para disputar a prefeitura de Salvador. Robinson acredita que o PT precisa ter candidatura própria na capital, para não repetir o fracasso do vice-governador Geraldo Júnior (MDB) em 2024.

“A minha prioridade, neste momento, é a reeleição a deputado. Mas as pessoas querem reorganizar o PT em Salvador, para disputar com o PT em Salvador. Foi uma frustração a candidatura de Geraldo e a militância agora quer um candidato próprio”, concluiu Robinson.